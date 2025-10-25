直播提疫情不小心喊「武漢肺炎」 館長忙改口喊是「COVID-19」

館長直播時不小心脫口喊出「武漢肺炎」。（取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

網紅館長陳之漢近來親中傾向越來越明顯，今日他搭乘班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。不過，就在日前直播上，他談及非洲豬瘟疫情時，不小心脫口喊出「武漢肺炎」，意識到自己「錯誤」後，秒改口喊「啊，不是武漢肺炎，Covid-19，現在要改。」有網友翻出館長過去曾在直播時，堅定地喊「武漢肺炎就是武漢肺炎、中國肺炎！你懷疑啊？」的片段，比對之下相當諷刺。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關心。館長22日直播時談到此事，表示其實豬肉價格其實會下降，因為沒人敢吃。館長也拿疫情期間的經驗類比，表示當時都沒人要出門，餐飲業者都降價。不過，在提到疫情時，館長不小心喊出「武漢肺炎」，他也連忙改口喊：「不是武漢肺炎，Covid-19，現在要改！」

相關影片被網友剪輯PO上社群網站後，還有網友剪出館長過去言論對比。只見館長過去曾大罵：「武漢肺炎就是武漢肺炎、中國肺炎啦！就是叫中國武漢肺炎！你懷疑啊？」讓人看了感覺相當諷刺。

對此，網友也紛紛留言表示：「中國的武漢肺炎，館長的全是廢言」、「請大家好心把此影片放到國台辦新創的臉書」、「就武漢肺炎啊怎麼了」、「自己都說溜嘴了」、「自己說過的話還能打臉自己！以前罵得有多兇現在舔的就有多狠！」

