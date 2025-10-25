為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    直播提疫情不小心喊「武漢肺炎」 館長忙改口喊是「COVID-19」

    2025/10/25 17:31 即時新聞／綜合報導
    館長直播時不小心脫口喊出「武漢肺炎」。（取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

    館長直播時不小心脫口喊出「武漢肺炎」。（取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

    網紅館長陳之漢近來親中傾向越來越明顯，今日他搭乘班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。不過，就在日前直播上，他談及非洲豬瘟疫情時，不小心脫口喊出「武漢肺炎」，意識到自己「錯誤」後，秒改口喊「啊，不是武漢肺炎，Covid-19，現在要改。」有網友翻出館長過去曾在直播時，堅定地喊「武漢肺炎就是武漢肺炎、中國肺炎！你懷疑啊？」的片段，比對之下相當諷刺。

    台中市養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關心。館長22日直播時談到此事，表示其實豬肉價格其實會下降，因為沒人敢吃。館長也拿疫情期間的經驗類比，表示當時都沒人要出門，餐飲業者都降價。不過，在提到疫情時，館長不小心喊出「武漢肺炎」，他也連忙改口喊：「不是武漢肺炎，Covid-19，現在要改！」

    相關影片被網友剪輯PO上社群網站後，還有網友剪出館長過去言論對比。只見館長過去曾大罵：「武漢肺炎就是武漢肺炎、中國肺炎啦！就是叫中國武漢肺炎！你懷疑啊？」讓人看了感覺相當諷刺。

    對此，網友也紛紛留言表示：「中國的武漢肺炎，館長的全是廢言」、「請大家好心把此影片放到國台辦新創的臉書」、「就武漢肺炎啊怎麼了」、「自己都說溜嘴了」、「自己說過的話還能打臉自己！以前罵得有多兇現在舔的就有多狠！」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播