台灣首例非洲豬瘟確認！中央應變中心：將通報WOAH暫停豬肉輸出

政務委員陳時中、農業部長陳駿季等相關部會首長，今（25日）在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會上，說明處理進度及後續對策。（記者林正堃攝）

台中使用廚餘的白毛豬養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，該案場確認檢出非洲豬瘟病毒，將通報世界動物衛生組織（WOAH），並暫停所有豬隻產品輸出、通知主要貿易夥伴國。

農業部防檢署副署長杜麗華表示，通報後3個月沒有第2例非洲豬瘟案例則可與ＷOAH申請審核，重回「非疫區國」資格。

請繼續往下閱讀...

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會說明最新情況，由行政院政務委員陳時中、指揮官農業部長陳駿季共同主持。

農業部防檢署動物防疫組組長林念農表示，21日台中梧棲一廚餘養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性後，後續農業部獸醫研究所通知已分離出非洲豬瘟病毒，也經聚合酶鏈反應（PCR）確認，未來將盡速進行全基因序列解碼，確認此案例病毒的基因型別；相關資料整理後，將向世界動物衛生組織（WOAH）通報此次案例，並暫停豬肉出口，也會正式與貿易夥伴國說明疫情情形。

林念農表示，目前40場關聯豬場、1場關聯化製廠檢驗結果皆為陰性，疫情之初已要求地方政府落實養豬場訪視計畫，全國共5439場，目前已完成4165場訪視，預計明（26日）全數完成。

政務委員陳時中指出，必須於5日內清楚完成疫情調查並擬定因應策略，要求縣市政府準時回報資料，避免延誤防疫進程。農業部長陳駿季表示，禁運禁宰、禁用廚餘15天，以5天為基準檢討、啓動新的防疫策略擬定，目前第1輪目標設定到明天中午前，觀察各地方政府訪視計畫成果，「因為病毒有潛伏期，所有目前呈現陰性，不代表後續沒有問題」，下一輪防疫策略將重新檢討，於27日正式下一階段啓動新的防疫策略擬定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法