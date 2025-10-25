「我要監獄，不要地獄」彰化二林、芳苑民眾串連反對火葬場

居民高掛「我要監獄，不要地獄」布條，要求縣府撤銷火葬場提案。（記者顏宏駿攝）

彰化縣府宣佈火葬場落腳二林、芳苑交界滿一週年，今天鎮民再度集結，以車隊遊行的方式表達訴求，自救會從天瑤宮出發，表明「我要監獄，不要地獄」訴求，要求縣府撤銷火葬場設址提案。

位於預定地旁的頂厝里民高掛「我要監獄，不要地獄」的布條，林姓居民說，他們為了後代子孫守護家園，不要天天看靈車、聽白琴孝女陣頭、吸著汙染空氣、吃著火葬場飄出煙塵汙染的蔬果稻米，若是這樣，「我們要監獄，不要地獄。」

他說，彰化監獄與火葬場預定地中間只隔一條二溪路，縣府口口聲聲說「這裡人煙稀少」，但光是彰化監獄的收容人就有3000人，接下來彰化看守所也將蓋好，預計會再收容2000人，「這裡是二林、芳苑人口最密集的地方！」難道監獄收容人就不算人嗎？「二溪路不要成為黃泉路」。

二林芳苑反火葬場行動協會會長陳光輝說，彰化生命園區選址，沒有說明會，居民未獲通知，這是黑箱決策，日後焚燒大體將汙染二林芳苑兩鄉鎮8000公頃農地，二林鎮空品雪上加霜，自救會要求縣府撤案，另選場址興建火葬場。

他表示，現在看彰化縣府辦「台灣設計展」，縣府把「好康」的都留給彰化、鹿港，把「衰尾的東西」丟給二林、芳苑，難怪彰化偏鄉人口一直外流，他們要為子孫守住家園，誓死反對火葬場落腳二林、芳苑。

二林、芳苑居民今度集結，以車隊遊行的方式反對火葬場。（記者顏宏駿攝）

