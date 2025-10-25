桃園文中國小前馬路6月至今挖6次 議員批管理機制失靈

桃園區文中路夜間施工惹民怨。（議員張碩芳提供）

桃園市道路挖挖補補造成路不平，施工噪音也擾民。議員張碩芳接獲陳情，桃園區文中國小前道路6月至今已開挖6次，還深夜施工，不堪其擾。張碩芳質疑，道路挖掘管理機制失靈，應檢討改善；工務局回應，要求所有工程在同一時間施作實有難度，會要求施工單位盡可能做好減噪，降低對環境的影響。

工務局說，文中國小前道路反覆施工，因為學校通學廊道改善、台電電箱遷移與交通局號誌桿遷移工程需要重拉地下管線，施工前，周邊均有設告示牌，另外，該路段還有無法配合通學廊道工程期程的污水下水道工程，也導致開挖次數增加，目前以要求廠商調整工序，減少申挖次數並降低交通衝擊。

養工處長劉軍希說，目前新設及重劃區道路是3年不准開挖，重新刨鋪的道路則是1年不准開挖，而在道路刨鋪前也會請建管處行文給周邊的建案，配合提出申請，以減少開挖機率，道路挖掘原則以日間非尖峰時段為主，但部分工程涉及民生水電和交通，為降低對於周遭民眾影響，只能與其他工程錯開，安排夜間施作。

