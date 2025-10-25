為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    兼顧沙崙生態科學園區開發及保育 南科將成立「東方草鴞保育協作平台」

    2025/10/25 17:06 記者劉婉君／台南報導
    針對台南沙崙擬設「生態科學園區」引發各界對當地東方草鴞保育議題的關注，南科管理局表示，將成立「東方草鴞保育協作平台」，廣納各方意見。（資料照，南科管理局提供）

    針對台南沙崙擬設「生態科學園區」引發各界對當地東方草鴞保育議題的關注，南科管理局表示，將成立「東方草鴞保育協作平台」，廣納各方意見。（資料照，南科管理局提供）

    國發會9月通過「沙崙生態科學園區」籌設計畫，當地的東方草鴞保育議題引發關注，南科管理局今（25）日表示，將由政府委託第三方公正單位成立「東方草鴞保育協作平台」，廣納鳥會、NGO、環團、地方居民等各方意見，凝聚保育共識，以達生態與產業智慧共融、健康永續。

    針對外界擔憂沙崙生態科學園區開發恐影響當地草鴞棲息及生態，南科管理局副局長林秀貞表示，「東方草鴞保育協作平台」將彙整草鴞調查成果與近期各方意見，基於科學調查基礎，以系統性的生態解決方案，達成草鴞永續保育的目標。

    林秀貞指出，南科管理局也初步調整可長期維持的生態保育方案，包括生態先行，就二仁溪高灘地作棲地優化，提供草鴞安全棲地，增加生態給付範圍，推行友善農作；區內劃設草鴞保育專區，區外擴大草鴞棲地及覓食區；未來透過跨部會協作，於國土生態綠網架構下，由政府投注穩定預算，辦理調查、監測、研究、教育及保育等工作、結合企業ESG擴大草鴞保育工作；公部門將與社區居民、野鳥學會與環保團體合作，建立相關資料庫與監測成果，讓復育成果以科學數據呈現。

    林秀貞表示，期盼透過東方草鴞保育協作平台與各界充分透明溝通後，凝聚共識，納入實質規劃與環評承諾，成為產業生態共融新典範。

