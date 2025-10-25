為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    疑小草養雞業者嗆「得禽流感」不會上報！被網友搜出來檢舉了

    2025/10/25 17:05 即時新聞／綜合報導
    一名自稱是「養雞業者」的網友，在Threads上發文指，養雞場如果出現「禽流感」幾乎沒人會往上報。（取自Threads）

    台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關心。一名自稱是「養雞業者」的網友，卻在Threads上發文指，養雞場如果出現「禽流感」幾乎沒人會往上報，還暗示自己如果是這次爆發豬瘟的老闆，也會自己認賠，暗示自己雞場若爆發禽流感不會上報。文章曝光後，有網友發現發文者有追蹤柯文哲等白營政治人物，更有網友肉搜出他家的養雞場，並表示已經檢舉。

    該名疑似「小草」的養雞業者，日前在Threads上發文，表示他好奇豬瘟是怎麼發現的，因為身為養雞業者的他，雖然家中沒中過禽流感，但他聽爸媽說，如果有禽流感，通報後就是全面撲殺，雖能領一點補助，但可能半年以上不能養雞。所以他聽過有人雞場出現大量死亡而不通報。

    他還表示，如果自己是豬場老闆，看到豬隻全軍覆沒，會自己選擇認賠，「現在變成全民公敵欸」。他還稱，非洲豬瘟可加熱殺死，餿水給豬吃都會加熱，所以他覺得豬吃廚餘沒有什麼問題，「我一直覺得是美豬的陰毛（謀）」。

    貼文PO出後，不少網友點開個人資料，發現該他有追蹤柯文哲等政治人物，懷疑他是「小草養雞場」，更有網友透過過去貼文進行肉搜，找出疑似該名網友家的養雞場，並截圖傳給相關單位檢舉。

    目前該名網友不只已將文章刪除，也疑似已將Threads帳號關閉。

