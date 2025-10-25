土地媽找閨蜜成真！斗六與林內雙媽「神緣茶會」 信徒嘖嘖稱奇

林內烏塗福德宮土地婆（前）前往斗六柴頂福德宮會香，與土地媽（玻璃後方）聚會。（記者黃淑莉攝）

雲林斗六市頂柴福德宮是全國唯一主祀「土地媽」的福德宮，多年前降駕扶鑾指示廟方「往東北方尋找姐妹伴」，大家一頭霧水，主委林來佑在友人介紹結識林內烏塗福宮主委鄭慶君，去年一場平安宴後，驚覺原來土地媽要找的「閨蜜」就是烏塗福德宮土地婆，今（25日）雙媽在斗六柴頂福德宮進行閨蜜茶會，信徒談起嘖嘖稱奇。

烏塗福德宮廟方人員在主委鄭慶君率領之下，早上5點半出發，以徒步方式前往斗六頂柴福德宮會香，沿途也到各廟宇參香，在中午11點半左右抵達，頂柴福德宮人員熱烈歡迎。

說起這場雙媽閨蜜聚會，廟方及信徒仍嘖嘖稱奇，林來佑說，柴頂福德宮主祀的土地媽已有300年歷史，多年前土地媽降駕扶鑾要廟方「往東北方尋找姐妹伴」，廟方人員感到困惑，因土地媽曾3次嫁妹，卻從未有「遠方姐妹伴」聯繫，大家摸不著頭緒，只好先放下。

去年經共同朋友介紹，林來佑與鄭慶君相識，在一場平安宴上促成兩廟會香事宜，烏塗福德宮副主委林暐傑表示，廟方人員回宮擲筊向福德正神請示是否出門會香，竟連連出現「笑筊」，大家感到困惑之際，他靈光一現請示「是否土地婆要出門會香」，獲得連續3個聖筊。

林暐傑說，數10年來土地婆首次允筊要出門會香，鄭主委得知後致電林主委，他腦海突然想起多年前土地媽降駕扶鑾指示要找姐妹伴一事，立即到廟裡擲筊詢問，果真連續3聖筊。

林來佑表示，這次雙媽閨蜜會不僅凝聚信仰力量，也為信徒帶來一段珍貴且溫馨的神緣故事，相信是土地媽想找更多姊妹為更多信徒服務，未來會再請示土地媽雙方要如何持續交流。

林內烏塗福德宮廟方人員徒步到斗六柴頂福德宮會香，促成2廟土地媽與土地婆的雙媽閨蜜會。（記者黃淑莉攝）

斗六柴頂福德宮是全國唯一主祀土地媽的土地公廟。（記者黃淑莉攝）

