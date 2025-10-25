桃園萬聖城開城 13米高「魔幻蜘蛛王」邀民眾進入夢幻國度

「桃園萬聖城」各種表演活動在13米高的「魔幻蜘蛛王」舞台上表演。（記者謝武雄攝）

為期9天的「2025桃園萬聖城」活動昨在桃園藝文廣場舉行開城典禮，今年活動以13米高的「魔幻蜘蛛王」作為守護者，超大發光巨偶「魔蛛古堡守衛隊」天天定點定時演出，此外各例假日也安排「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」、「桃園星光大道」、「親子魔幻歡樂城」及「變裝電音派對」等活動，帶領市民進入前所未有萬聖節國度。

今年萬聖城活動以「魔幻蜘蛛王」為主題守護者，結合魔幻光影秀「蛛影幻境」與原創夜光踩街劇「魔蛛古堡守衛隊」，以光影科技與大型發光巨偶打造沉浸式體驗，為民眾帶來前所未有視覺饗宴。

今天還有「公益彩嘉年華」、「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」；27日至31日登場的「桃園星光大道」；11月1日、2日，還有「親子魔幻歡樂城」、「變裝電音派對」，由YOYO家族、拷秋勤、88顆芭樂籽及多組DJ輪番登場，嗨翻全場。

此外，26日的「公益彩券形象宣導活動」，設置「夢幻公彩屋」與「公彩故事廊道」，還結合闖關遊戲贈送限量好禮；觀旅局同步推出市民卡APP商圈集章抽獎活動，總獎金超過15萬元；現場並設有「六大魔怪主題市集」與「七間特色主題專賣店」，消費滿200元即可參加抽獎。

「桃園萬聖城」平日下午5時至晚間9時、假日中午12時至晚間10時開放。

「桃園萬聖城」各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

