為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園萬聖城開城 13米高「魔幻蜘蛛王」邀民眾進入夢幻國度

    2025/10/25 17:01 記者謝武雄／桃園報導
    「桃園萬聖城」各種表演活動在13米高的「魔幻蜘蛛王」舞台上表演。（記者謝武雄攝）

    「桃園萬聖城」各種表演活動在13米高的「魔幻蜘蛛王」舞台上表演。（記者謝武雄攝）

    為期9天的「2025桃園萬聖城」活動昨在桃園藝文廣場舉行開城典禮，今年活動以13米高的「魔幻蜘蛛王」作為守護者，超大發光巨偶「魔蛛古堡守衛隊」天天定點定時演出，此外各例假日也安排「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」、「桃園星光大道」、「親子魔幻歡樂城」及「變裝電音派對」等活動，帶領市民進入前所未有萬聖節國度。

    今年萬聖城活動以「魔幻蜘蛛王」為主題守護者，結合魔幻光影秀「蛛影幻境」與原創夜光踩街劇「魔蛛古堡守衛隊」，以光影科技與大型發光巨偶打造沉浸式體驗，為民眾帶來前所未有視覺饗宴。

    今天還有「公益彩嘉年華」、「萬聖變裝競賽」、「魔幻街舞派對」；27日至31日登場的「桃園星光大道」；11月1日、2日，還有「親子魔幻歡樂城」、「變裝電音派對」，由YOYO家族、拷秋勤、88顆芭樂籽及多組DJ輪番登場，嗨翻全場。

    此外，26日的「公益彩券形象宣導活動」，設置「夢幻公彩屋」與「公彩故事廊道」，還結合闖關遊戲贈送限量好禮；觀旅局同步推出市民卡APP商圈集章抽獎活動，總獎金超過15萬元；現場並設有「六大魔怪主題市集」與「七間特色主題專賣店」，消費滿200元即可參加抽獎。

    「桃園萬聖城」平日下午5時至晚間9時、假日中午12時至晚間10時開放。

    「桃園萬聖城」各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

    「桃園萬聖城」各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

    「桃園萬聖城」各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

    「桃園萬聖城」各項「妖魔鬼怪」活動紛紛出爐，也成為親子最愛。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播