男友上廁所「這舉動」好意外！女友讚「發現新大陸」： 更愛他了

網友發文分享，男友在家上廁所幾乎都坐著尿尿，避免馬桶蓋留下尿漬，讓她感到既新奇又貼心。示意圖。（資料照）

另一半做什麼事會讓你覺得貼心？網友發文分享，男友在家上廁所幾乎都坐著尿尿，避免馬桶蓋留下尿漬，讓她感到既新奇又貼心。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

近日網友在Dcard發文說，與男友同居兩個月後，發現男友在家上廁所時多半採坐姿尿尿。她說，偶爾看到男友站著尿還會覺得意外和稀奇。原PO詢問男友原因，對方表示坐著尿比較舒服，也能避免馬桶蓋上留下尿漬。她也補充，男友在外仍會站著尿，只有在家時才坐著。

原PO透露，過去交往的對象常讓馬桶蓋留下尿漬，讓她感到不舒服；而第一次看到男生坐著尿尿時，覺得很新奇，就像發現新大陸一樣，「直接又更愛他了」。最後她也向網友詢問，「有人的男友會坐著尿尿嗎？或是有其他上廁所的好習慣」？

貼文曝光後，一票網友共鳴，「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」、「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」、「跟你一樣！前任也是尿會滴在馬桶蓋，都不清，現任就是坐著尿尿，大加分」、「男友也是坐著尿尿！所以我超愛他」、「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」。

