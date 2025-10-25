「玩轉學校」教育年會聚集逾350位教師 淨零碳排永續主題夯

創新教育團隊「玩轉學校（Pley School）」今明兩天舉辦年度「永續教育年會—玩真的教學趴」。（圖由玩轉學校提供）

創新教育團隊「玩轉學校（Pley School）」今（25）明兩天舉辦年度「永續教育年會—玩真的教學趴」，聚集超過350位教師、20家企業與非營利組織代表、台北市教育局，共同展示多款全新議題式遊戲，內容橫跨淨零碳排、友善供應鏈、永續生活、營養教育、心理健康、永續飲食等主題，讓永續教育落實於課室，啟動孩子的永續行動力。

玩轉學校於2015年成立，累積影響超過2.5萬名教師與4萬多名學生，玩轉學校共同創辦人林哲宇表示，當老師願意用行動去帶領學生關心世界，就能讓孩子在一次次課堂裡透過玩遊戲成為改變的種子，企業ESG與NGO的永續議題，轉化為能在課堂中被體驗和被思辨的遊戲課程。

台北市教育局專門委員楊淑妃表示，學校是培育永續公民的關鍵起點，期望年會讓教師能更具行動力地把聯合國SDGs精神融入課室，讓孩子從生活中學會關懷與行動；緯穎永續基金會執行長楊琬如表示，科技不只是效率的象徵，更可作為傳達永續理念的橋樑，希望讓孩子從小理解科技如何助力於減碳與永續教育，成為創新與永續並行的新世代公民；慈濟基金會高級專員曹芹甄表示，教育是最深遠的慈悲行動，希望師生在遊戲中體悟「愛護地球、尊重生命」精神，讓永續飲食成為孩子一生力量。

玩轉學校表示，透過「永續教師生態圈」與議題遊戲設計，已讓永續教育真正走入校園，過去「玩真的教學趴」每年影響超過1萬名學童，今年預期將突破1.2萬名學童，根據歷年追蹤調查，教師執行率達78%，88% 學生在參與後，願意為永續議題展開實際行動。

