    首頁 > 生活

    嘉市「湖子內社區公園綠地」動土 新增5處遊戲場、8處綠化公園

    2025/10/25 16:10 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（右四）等人，今天出席「湖子內社區公園綠地」新建工程動土儀式。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市「湖子內社區公園綠地」新建工程今天舉行祈福動土典禮，市府表示，工程總經費8561萬元，預計明年底完工，將新增5處遊戲場、8處綠化公園，不僅適合全齡民眾遊憩，同時也提供生態保育、休閒遊憩、環境保護與教育等多樣化功能。

    市長黃敏惠、市議長陳姿妏及多位議員等地方人士參與動土儀式。黃敏惠表示，湖子內區段徵收至今逾20年，市府持續推動工程建設，包括完成里民活動中心、消防局第二分隊廳舍、交通處停車場12處、環保局永續循環園區及湖子內一期工程4處公園，串連長達1.8公里綠廊道等，逐步形塑完善的生活圈。

    市府建設處表示，湖子內社區公園綠地基地為兒24公園，工程有13處，面積合計1.9公頃，總經費8561萬元，其中工程經費7590萬元，工期365天，由惇陽工程顧問公司設計監造、陸奕營造公司施工。

    新建工程預計明年底完工，將新增5處遊戲場、8處綠化公園，建置適合青銀族群使用的遊具、串聯公園間步道，也建置滑梯、秋千、滑步車練習場等遊具與場域，更融合在地文化意象及畫家陳澄波筆下的嘉義風光發想，打造兼具藝術、美學與休憩功能的都市綠地。

    嘉市湖子內社區公園綠地新建工程，將新增5處遊戲場、8處綠化公園。（嘉市政府提供）

