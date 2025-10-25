中華郵政推上門收件 擬祭大宗折扣優惠3％至6％

中華郵政今年將「上門收件」服務整合至EZPost系統，讓民眾或企業可在網站和APP預約。中華郵政說，目標明年服務量增逾50%，針對單一客戶交寄累計達1000件，將提供3%至6%優惠。（資料照）

中華郵政今年將「上門收件」服務整合至EZPost系統，讓民眾或企業可在網站和APP預約。中華郵政說，目標明年服務量增逾50%，針對單一客戶交寄累計達1000件，將提供3%至6%優惠。

中華郵政董事長王國材今年3月曾宣示郵政轉型已刻不容緩，將透過5大策略積極發展業務，首先加速郵務數位轉型及客戶關係維護。

為衝刺包裹量，中華郵政將「上門收件」服務整合至EZPost系統，讓民眾或企業可透過網站和APP預約，且郵資不加價，而郵局人員會到寄件人指定地點（住家或機構）收件，經統計目前每月服務量約5000至6000件。

中華郵政主管告訴中央社記者，目標明年每月服務量增至1萬件，也就是成長超過50%，為提升會員誘因，未來研議當會員使用「上門收件」累計達1000件後，啟動大宗折扣優惠，以鼓勵客戶註冊會員後經常使用，目前規劃提供優惠約3%至6%。

另外，為積極推動郵政數位轉型，中華郵政表示，i郵箱寄取店設置可作為物流配送中繼站，以降低末端配送成本，並提升取貨便利性，截至9月底止已設置35處，預計年底前達成100處目標，後續將視辦理成效，再評估擴充可行性。

