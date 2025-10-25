為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬太鞍溪清淤防洪 水利署擬建8公里長深槽流路 允明年4月前達百年洪水頻率防護

    2025/10/25 16:12 記者花孟璟／花蓮報導
    水利署加強疏濬馬太鞍溪，估明年汛期前達百年防洪標準。（水利署提供）

    馬太鞍溪洪災已經過了1個月，中央災害應變中心前進協調所雖已撤離，但行政院長卓榮泰今天仍到花蓮視察後續工作，縣府秘書長饒忠也提出其擔憂，認為花蓮颱風豪雨頻仍，萬一發生日雨量1000毫米大豪雨，目前防洪能力能否應付？對此水利署長林元鵬強調，針對馬太鞍溪疏濬部分，將建立長8公里的深槽流路，可容百年洪水頻率。

    水利署指出，由於堰塞湖仍存在風險，目前首要任務是大規模疏濬，建立深槽流路容納洪水，目標是在馬太鞍溪至花蓮溪匯流口建立8公里長、150公尺寬、5公尺深的深槽水路，清淤目標是明年汛期前完成600萬立方米的土方清淤工作，目前每日運出土方最高可超過7萬立方米，堆置地點共兩處，總面積163公頃。

    花縣府秘書長饒忠說，花蓮颱風多，日雨量200毫米在花蓮幾乎是常態，頻繁辦理撤離會造成民眾恐慌及不安定感，此外，颱風也可能帶來日雨量破1000 毫米，憂心目前馬太鞍溪的整治、疏濬工作，能否容納超大豪雨？饒忠也說，目前從學者研究來看，馬太鞍溪上游堰塞湖壩體不穩定，如發生崩塌或形成第三次堰塞湖，水利設施有沒有辦法因應？

    對此水利署長林元鵬解釋，目前設定的200毫米日雨量撤離標準，主要是針對臨時堤防，目前臨時堤防設計消波塊、太空包、土堤3道防線，且為了抗水流衝擊，土堤表面有鋪設鋼網、水泥加固強化。他說，200毫米的日雨量換算成流量，約每秒1000立方公尺，以過去經驗來說，每年汛期發生日雨量破千毫米的機率，一年不到1次，承諾明年4月時，規劃的疏浚防洪工程可達100年防洪頻率的保護。

    林元鵬解釋，馬太鞍溪集水區百年頻率日雨量，如以集水區平均值大約是670毫米，這和單一雨量站測得的800毫米、700毫米是不同的概念。他強調，為了因應縣府擔憂的特殊情境，還會有進一步的堤防加厚，包括水利署計畫明年4月後，還會在臨時堤防上方再加高1公尺的防洪牆，防止波浪沖刷，加大抗洪能力。

    另外，中長期規劃，後年年底水利署也將完成馬太鞍溪南岸光復鄉的超級大堤，搭配北岸原本的超級大堤萬榮堤，兩者都是最高級別的安全係數，提供永久性防洪系統，希望讓馬太鞍溪在最短時間內，具備最高級的防洪能力。

    馬太鞍溪便道左右兩邊都有水利署工程車在施工，每天疏濬量7萬立方公尺。（水利署提供）

