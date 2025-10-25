為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台禁宰豬肉阿立母沒豬肉吃 台南人「米糕豬」支援全網笑哭

    2025/10/25 16:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲今日貼出感謝文，「米買mai豬」完成不可能任務，在防疫中兼顧傳統信仰。（擷自黃偉哲臉書）

    「這根本是不可能的任務！」台南東山「吉貝耍夜祭」昨（24）日晚間如期登場，卻在非洲豬瘟禁令下史上首度「無豬開祭」。關鍵時刻，府城普濟殿前的黃家米糕栫出手相助，神速製作「米糕豬」支援部落，「米糕豬接班真豬」化解危機，也讓信仰傳統在防疫中找到創新平衡。

    台南市長黃偉哲今（25）日貼出感謝文，直呼這是「米買mai豬」奇蹟，瞬間引爆網友熱議。大家對這隻「米糕豬」腦洞大開、愛心接力不斷：「米老鼠真可愛」、「北極豬好古錐」、「好像瑪莎與熊裡的那隻熊！」還有人感性留言：「天下無難事，只怕有心人！」甚至笑說「阿立母，是盧秀燕害你沒豬肉吃的啦！」留言區瞬間變成全台最溫暖的神明粉專。

    黃偉哲表示，夜祭原需以真豬獻祭，疫情來襲讓祭典一度陷入「開天窗」危機。吉貝耍祭司向阿立母祈問後，同意以「米糕豬」代替。市府緊急協調，由以手工米糕栫聞名的黃銅山國寶師傅接下任務，僅用一天半火速打造完成，重現部落儀式所需的象徵與誠意。「雖然改變了祭祀的形式，但是那份虔心的敬意不會改變！」

    網友也紛紛留言：「象徵台南400年原漢文化交流的延續與尊重」「防疫與信仰都顧到了」「這才是文化的力量」。可愛的米糕豬成了夜祭最亮眼的新主角，也讓這場看似「不可能的任務」，成為台南人共同的驕傲與感動。

    米糕豬可愛上場，網友熱議。（擷自黃偉哲臉書）

