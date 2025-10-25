非洲豬瘟之際「吉貝耍Ta-ai夜祭」改用米糕豬

「吉貝耍 Ta-ai夜祭」拜豬改用3隻mai豬（米糕豬，糯米蒸熟的飯，製作成豬隻樣態）代替。（圖由原民會提供）

台中爆非洲豬瘟之際，原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur昨（24）日晚間出席台南市「看見西拉雅，親近吉貝耍─吉貝耍夜祭Ta-ai」，與吉貝耍部落族人，共同參與西拉雅族年度最重要的祭儀。特別的是，「吉貝耍 Ta-ai夜祭」中拜豬儀式，改以3隻「mai豬」（米糕豬，糯米蒸熟的飯，製作成豬隻樣態）代替真豬。

曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，吉貝耍夜祭是西拉雅族人凝聚族群情感、延續祖靈信仰的重要象徵，展現族人對傳統文化的堅持與信念，夜祭不僅是文化儀式，更是族群記憶的延續與文化生命的再生，長者祈福、青年與孩童的參與，象徵文化的火種正代代相傳，讓人深刻感受到族群文化的力量與希望。

請繼續往下閱讀...

曾智勇Ljaucu‧Zingrur說明，原民會長期積極支持平埔族群的語言保存、祭儀傳承與文化教育推廣，並持續秉持「尊重、理解、合作」的精神，協助地方政府及族群組織推動文化復振工作，每一個族群的文化都是台灣多元文化的重要基石，文化的多樣性是台灣社會最珍貴的力量，他也感謝主辦單位精心規劃夜祭活動，透過與其他原住民族群的文化交流，展現族群間互相欣賞與學習的精神，並祝福吉貝耍部落在祖靈庇佑下文化永續、族人平安。

原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur（中）昨晚出席「吉貝耍Ta-ai夜祭」 。（圖由原民會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法