為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟之際「吉貝耍Ta-ai夜祭」改用米糕豬

    2025/10/25 16:11 記者林曉雲／台北報導
    「吉貝耍 Ta-ai夜祭」拜豬改用3隻mai豬（米糕豬，糯米蒸熟的飯，製作成豬隻樣態）代替。（圖由原民會提供）

    「吉貝耍 Ta-ai夜祭」拜豬改用3隻mai豬（米糕豬，糯米蒸熟的飯，製作成豬隻樣態）代替。（圖由原民會提供）

    台中爆非洲豬瘟之際，原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur昨（24）日晚間出席台南市「看見西拉雅，親近吉貝耍─吉貝耍夜祭Ta-ai」，與吉貝耍部落族人，共同參與西拉雅族年度最重要的祭儀。特別的是，「吉貝耍 Ta-ai夜祭」中拜豬儀式，改以3隻「mai豬」（米糕豬，糯米蒸熟的飯，製作成豬隻樣態）代替真豬。

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur表示，吉貝耍夜祭是西拉雅族人凝聚族群情感、延續祖靈信仰的重要象徵，展現族人對傳統文化的堅持與信念，夜祭不僅是文化儀式，更是族群記憶的延續與文化生命的再生，長者祈福、青年與孩童的參與，象徵文化的火種正代代相傳，讓人深刻感受到族群文化的力量與希望。

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur說明，原民會長期積極支持平埔族群的語言保存、祭儀傳承與文化教育推廣，並持續秉持「尊重、理解、合作」的精神，協助地方政府及族群組織推動文化復振工作，每一個族群的文化都是台灣多元文化的重要基石，文化的多樣性是台灣社會最珍貴的力量，他也感謝主辦單位精心規劃夜祭活動，透過與其他原住民族群的文化交流，展現族群間互相欣賞與學習的精神，並祝福吉貝耍部落在祖靈庇佑下文化永續、族人平安。

    原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur（中）昨晚出席「吉貝耍Ta-ai夜祭」 。（圖由原民會提供）

    原民會主委曾智勇 Ljaucu‧Zingrur（中）昨晚出席「吉貝耍Ta-ai夜祭」 。（圖由原民會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播