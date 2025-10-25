台北動物園111周年園慶 台北、休士頓藝術家合作壁畫曝

Bounce以亞洲動物紅毛猩猩、亞洲象、網紋蟒、三線潮龜為主題，與台灣意象的台灣萍蓬草、台灣山菊、艷紅鹿子百合相互呼應，背景中也可以看到Bounce以北門表現台北的歷史地景。（台北動物園提供）

台北市立動物園今年迎來建園111周年，今（25日）舉辦園慶嘉年華，今年也適逢台北與美國休士頓市姊妹市情誼64年，休士頓市將於11月送來一隻雄性山地斑哥條紋羚，延續族群遺傳多樣性；還特別在動物園建園111周年之際，邀請台灣塗鴉藝術家Bounce與休士頓市塗鴉藝術家GONZO247第三度跨海合作，在動物園教育中心兩側外牆共同創作充滿野性與生命力的壁畫「I Love Hou & I Love You」系列作品「敘」。

台北動物園介紹，外牆壁畫兩側以兩位藝術家截然不同的風格呈現，可見GONZO247選擇了休士頓動物園裡的科摩多龍、雲豹以及色彩豐富的粉頭果鳩、彩虹甲蟲，將休士頓的天際線和太空巨蛋也帶進畫中，提供無限延伸的天際想像；此外描繪休士頓動物園在婆羅洲、爪哇等地支持的野外保育穿山甲計畫。

Bounce則以亞洲動物紅毛猩猩、亞洲象、網紋蟒、三線潮龜為主題，與台灣意象的台灣萍蓬草、台灣山菊、艷紅鹿子百合相互呼應，背景中也可以看到Bounce以北門表現台北的歷史地景；兩人並各自彩繪一半的山地條紋斑哥羚頭部。

今天動物園現場也有動物園職人保母講古，由保育員現身說法與大家分享馬來虎和山地斑哥條紋羚的保育故事；午後的穿山甲館也驚喜傳來「蘇打綠阿龔（龔鈺祺）」的悠揚琴聲，以鋼琴展開一場短暫卻動人的《月光動物園》快閃演出，除了鋼琴獨奏，也以中提琴演奏節奏感十足的作品。阿龔也鼓勵民眾一同以實際行動支持野生動物保育。

動物園說，建園111周年同步推出紀念版門票「野性再現Devoting to Rewilding」，以休士頓動物園與台北動物園保育合作的山地斑哥條紋羚為門票新「畫」題，歡迎民眾把握機會來園收藏留念。參與動物認養的企業日本大門屋也在園慶日獻上祝福，特別推出限量聯名穿山甲達摩和臺灣藍鵲達摩，即日起在大門屋台灣官網獨家販售，大門屋將捐出聯名商品收益35％給「台北市立動物園動物認養專戶」，支持動物園野生動物保育工作，共同守護瀕危物種。

動物園說，建園111周年同步推出紀念版門票「野性再現Devoting to Rewilding」，以休士頓動物園與台北動物園保育合作的山地斑哥條紋羚為門票新「畫」題。（台北動物園提供）

