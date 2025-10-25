新屋違法堆置廢棄物未清引熱議 桃檢澄清：未指示保全證據

彭姓男子承租的房屋旁空地堆置資源回收品、家庭廢棄物等，飄出惡臭。（資料照，桃園市議員陳睿生提供）

桃園市新屋區鄰近綠色隧道1處房舍，遭彭姓租客在旁棄置70立方公尺家庭廢棄物，由於置放2個多月未清，不僅孳生蚊蟲、還飄散惡臭引發民怨，傳出是桃園地檢署要保全證據，不得移動現場；對此桃園地檢署今發文表示，「該案尚未移送桃檢，也無檢察官指示保全證據不得清除廢棄物情事，媒體報導應屬誤會。」

環保局表示，該案相關證據已於9月8日移給保七總隊偵辦，依照以往經驗，保七總隊整理後會移送桃園地檢署，副本知會環保局，目前環保局尚未收到副本，應是保七總隊還在擴大偵辦中。

桃園地檢署澄清說明如下；「媒體所報導之違法堆置廢棄物案件迄今尚未移送本署，亦無本署檢察官指示保全證據不得清除廢棄物之情事，媒體報導應屬誤會。俟本署受理上開案件後，將會由檢察官積極偵辦，對於所堆置廢棄物亦會儘速依法處理，避免影響民眾生活環境，為免外界誤解，特予說明。」

