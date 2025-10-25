為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新屋違法堆置廢棄物未清引熱議 桃檢澄清：未指示保全證據

    2025/10/25 16:29 記者謝武雄／桃園報導
    彭姓男子承租的房屋旁空地堆置資源回收品、家庭廢棄物等，飄出惡臭。（資料照，桃園市議員陳睿生提供）

    彭姓男子承租的房屋旁空地堆置資源回收品、家庭廢棄物等，飄出惡臭。（資料照，桃園市議員陳睿生提供）

    桃園市新屋區鄰近綠色隧道1處房舍，遭彭姓租客在旁棄置70立方公尺家庭廢棄物，由於置放2個多月未清，不僅孳生蚊蟲、還飄散惡臭引發民怨，傳出是桃園地檢署要保全證據，不得移動現場；對此桃園地檢署今發文表示，「該案尚未移送桃檢，也無檢察官指示保全證據不得清除廢棄物情事，媒體報導應屬誤會。」

    環保局表示，該案相關證據已於9月8日移給保七總隊偵辦，依照以往經驗，保七總隊整理後會移送桃園地檢署，副本知會環保局，目前環保局尚未收到副本，應是保七總隊還在擴大偵辦中。

    桃園地檢署澄清說明如下；「媒體所報導之違法堆置廢棄物案件迄今尚未移送本署，亦無本署檢察官指示保全證據不得清除廢棄物之情事，媒體報導應屬誤會。俟本署受理上開案件後，將會由檢察官積極偵辦，對於所堆置廢棄物亦會儘速依法處理，避免影響民眾生活環境，為免外界誤解，特予說明。」

    相關新聞請見︰

    房客棄置回收、廢棄物送辦 桃檢保全證據2個月未清飄惡臭引民怨

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播