    明最後1天！台灣設計展連假尾聲壓軸 來看鹿港光雕秀

    2025/10/25 16:02 記者張聰秋／彰化報導
    台灣設計展鹿港展區公會堂每晚半小時一場的光雕秀，脆友讚賞真的必看，不虛此行！（記者張聰秋攝）

    台灣設計展鹿港展區公會堂每晚半小時一場的光雕秀，脆友讚賞真的必看，不虛此行！（記者張聰秋攝）

    為期17天活動、23年來首度落腳彰化縣的2025台灣設計展倒數了，明天（26日）光復節連假尾聲，也是設計展最後一天，邁入閉幕開始倒數計時，繼昨天總統賴清德親自造訪體驗設計成為改變彰化的力量後，今天，縣長王惠美也登高一呼，邀請全國民眾把握機會，明天出門來彰化參觀，用一天時間把三大展區都逛完。

    今年主題「彰化行」自10月10日開展以來已吸引超過623萬人次參觀，網路「Threads」平台掀起討論，輸入關鍵字「台灣設計展」搜尋，天天都有脆友PO新文分享，就有脆友直言，「是演算法嗎？今天一直被彰化洗版。我上週沒逛，這週又回來逛一天…」、「要去彰化看台灣設計展了！彰化有什麼不吃會後悔的小吃…」、「二選一的話推薦去鹿港的台灣設計展」、「還有看展又時間不夠的人可以直接挑重點看…1.鹿港亞太渡假村的殿氣、2.彰化中興莊眷村的人人百貨、3.彰化美術館的製造行、跨界行、升級行、願景行…」還有網友誇讚說「彰化…您是發達了嗎？今年設計展！非常好玩！」脆友們的掌聲多於批評。

    明天活動最後一天，三大展區有展覽、有活動，更有精彩演出，尤其是鹿港公會堂前廣場，明晚6點30分到9點，每隔半個小時都有「耀啟．彰化」光雕秀演出，這是難得能與光同行、與歷史共鳴的機會，也是設計展光影最終章，不妨把握機會，親臨會場感受科技為鹿港小鎮帶來的改變與創新。

    台灣設計展鹿港公會堂前的光雕秀，讓人感受科技為小鎮帶來的改變與創新。（記者張聰秋攝）

    台灣設計展鹿港公會堂前的光雕秀，讓人感受科技為小鎮帶來的改變與創新。（記者張聰秋攝）

    鹿港公會堂的光雕秀演出，明天（26日）晚上最終場。（記者張聰秋攝）

    鹿港公會堂的光雕秀演出，明天（26日）晚上最終場。（記者張聰秋攝）

    鹿港公會堂的光雕秀，聲光絢麗變化，讓人驚喜連連。（記者張聰秋攝）

    鹿港公會堂的光雕秀，聲光絢麗變化，讓人驚喜連連。（記者張聰秋攝）

