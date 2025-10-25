為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣相隔10年再次殺入LOL世界賽8強！主播賽評當場痛哭失聲

    2025/10/25 16:15 即時新聞／綜合報導
    2025英雄聯盟世界賽瑞士輪本月15日在中國北京開打，來自LCP賽區的台灣戰隊中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster，簡稱 CFO），今日擊敗LTA 賽區第一種子、北美強隊FlyQuest（簡稱Fly），時隔10年再有台灣隊成功晉級世界賽8強。播報該場比賽的主播「JR」、賽評「Zod」情緒激動，當場淚崩。

    剛好播報到CFO晉級比賽的主播「JR」，過去時常在台灣隊伍被淘汰時淚灑主播台，被台灣網友稱為「愛國主播」，今日他也參與到CFO晉級一刻。在CFO確定贏下比賽的瞬間，JR忍不住爆哭了出來，連以往在JR情緒激動時會幫忙撐場的賽評「Zod」，也忍不住哽咽。

    在確定CFO將贏得勝利時，JR哽咽又激動地大喊「10年的魔咒破除了，8強我們回來了！」接著忍不住痛哭失聲，一旁的 Zod 連忙救場接話，沒想到講著講著，自己也忍不住哽咽。 JR 則邊哭邊表示：「10年了，我們曾經跌落谷底，很痛！很多人說我們是傻子，但我們仍傻傻地相信希望會再次綻放......CFO，我們的英雄！」接著再次泣不成聲，而從背景也可聽到 Zod 的啜泣聲。

    這場比賽的中文播報平台 Twitch 與 YouTube 上，共有超過10萬人同時觀看。在兩位主播、賽評爆哭的同時，平台聊天室也不少網友感動，留言「我哭了」或發出哭泣的表情符號，在PTT上LOL 版也再次衝上熱門第一名。

    上一次有台灣隊伍打入世界賽8強，已經要追溯至2015年S5世界賽。當時由還是 LMS 賽區的 ahq 與 Flash Wolves（閃電狼）同時闖入8強，堪稱 LMS 賽區、台灣隊伍最輝煌的時刻，沒想到接下來直到今天為止，台灣再也沒有隊伍成功殺進8強。

    CFO 本次世界賽發揮出色，瑞士輪賽制的前兩天，就取得2勝0敗好成績，只要再贏下一個系列賽就能晉級。沒想到，接下來先後遇到強敵中國戰隊 AL 與韓國戰隊 HLE ，戰績來到2勝2敗，今天與 Fly 一戰，將決定誰能晉級8強、誰將淘汰回家。

    儘管CFO命懸一線，但 CFO 本次大賽發揮出色，即便落敗的比賽，也打出了自己的風采，加上 Fly 實力被認為稍遜於韓國、中國一線戰隊，玩家賽前普遍認為 CFO 有望取勝。今日比賽中，CFO 也不負眾望「直落2」挺進8強。

