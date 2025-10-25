為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市「孤獨死」長者年破百人 議員籲結合民團志工加強訪視

    2025/10/25 15:37 記者甘孟霖／台北報導
    台北市近年孤獨死長者數均破百，議員洪健益呼籲納入民團志工協助訪視。示意圖。（法新社）

    台北市近年「孤獨死」長者均突破百人，今年甚至有5人在社宅裡死亡，當中有4成以上超過3天才被發現，最常甚至到26天。台北市議員洪健益要求，社會局應結合民間團體志工，雖不見得有社工專業，但可以加強訪視，確認長輩是否健在。社會局表示，目前文山區文山區興隆社宅A區有「文山家和一站式服務中心」試辦「好鄰居守護隊」，將研議再拓點。

    台北市共有57.76萬65歲以上長輩，社會局列冊的獨居老人共1萬44人；當中2022年至2024年，在宅往生人數分別為107、105、109人；而今年截至8月底，在社宅死亡的獨居老人有5人。

    洪健益表示，台北市孤獨死超過3天才被發現的長者，占比超過4成；8天以上才被發現者，占12%；最久的甚至還有26天才被發現。台北市列管獨居長者1萬多人，建議可以與民間團體合作，借用民間的志工，這些人雖然沒有專業社工資格，但至少能知道長輩是否健在，尤其老人家要是在社宅裡孤獨死，下一個民眾要住進去，心裡多少會毛毛的，希望至少2天就能探視一次。

    社會局表示，北市老服、社福中心已與民政、衛政、警政、消防建立各行政區連繫平台，如果遇上列冊獨老相關重大情事，會即時通報提供相關協助；針對高危機個案，社工每個月至少訪視2次，中危機個案，每月至少1次，低危機個案，則由社工員協助每月至少電話問安一次，另社工也不定期依獨居老人需求提供電話問安、關懷訪視等服務。

    此外，定期透過訪視及電話問安，鼓勵長者安裝緊急救援設備，並持續優化科技設備，以主動報安及被動活動偵測守護長者居家安全；文山家和一站式服務中心10月啟用，「好鄰居守護隊」將滾動式研議在其他行政區拓點。

