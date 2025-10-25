同志大遊行 蘇巧慧：台灣接受多元、接受不同意見

同志大遊行今天在台北市仁愛路上舉行，民進黨立法委員蘇巧慧表示，台灣走了很長一段路，最大的意義就是我們能接受多元、接受不同意見，各種意見都可以展現。（記者廖振輝攝）

同志大遊行今天（25日）在台北市仁愛路上舉行，雖然今天持續受到東北季風影響，雨勢下下停停，但現場仍有許多民眾參與。民進黨立法委員蘇巧慧表示，台灣走了很長一段路，最大的意義就是我們能接受多元、接受不同意見，各種意見都可以展現。

民進黨隊伍在遊行前集體受訪，蘇巧慧表示，感謝大家在一年一次同志遊行聚在一起，她剛剛才在和青年朋友說，還記得6年前同婚法案通過的那一刻，作為政治工作者是畢生難忘的一刻。

蘇巧慧說，她不會忘記法案通過前這麼大的爭議，按下按鈕的那一刻，心中忐忑但又堅定，「當主席宣布法條通過的那一刻，議場內都可以聽到外頭成千上萬青年人們歡呼的聲音，以及整部法案通過時天空出現的彩虹」。

蘇巧慧說，同志遊行到今天已經23屆了，舉辦的時候有時颳風、下雨、大晴天好熱，走得好累，但23年來大家走了很長一段路，這段路不會停止，代表的不只是同志運動，也代表社會願意理解差異、願意跨過標籤，是成熟的社會，「民進黨要和青年世代站在一起，最大的意義，是台灣接受多元、接受不同意見，各種意見都可以展現，這就是台灣」。

民進黨台北市議員許淑華表示，同志大遊行、同婚讓國際看到台灣是多元包容的國家，是一個很重要的議題，她在這幾年來看到很多外籍朋友很開心，戶政事務所在這幾年有很多同婚登記，當時很多朋友都說：「謝謝你們。」

許淑華說，要謝謝的是很全台灣很多人的包容，不管在同婚、醫療、社會上等，都要宣導多多包容，平等的社會，民進黨會繼續努力。

