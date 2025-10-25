持續防堵非洲豬瘟！北市稽查3市場 攤商皆無豬肉可賣、自行停業

北市市場處今（25）日持續偕同衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場，針對豬肉攤聯合稽查，3處市場的豬肉攤位因無溫體豬肉可販售，皆已自行停業。（北市市場處提供）

持續防堵非洲豬瘟！北市市場處今（25）日持續偕同衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場，針對豬肉攤聯合稽查，3處市場的豬肉攤位因無溫體豬肉可販售，皆已自行停業。

市場處表示，持續偕同衛生局、動保處及警察局前往大龍市場、蘭州市場及永樂市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，3處市場之豬肉攤位因無溫體豬肉可販售，皆已自行停業，俟農業部禁宰禁運政策結束後才會復業。

市場處將持續辦理跨局處聯合稽查，並配合農業部及市府防疫指揮體系指令，根據疫情滾動調整措施，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。

