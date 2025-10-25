桃園新屋區觀海路二段海岸沖刷 市府評估興建親水保護工

好客莊園周邊包括雙心花園旁的海岸沖刷嚴重。（記者周敏鴻攝）

桃園市新屋區觀海路二段的好客莊園前方，鄰近海岸的雙心花園是民眾散步賞海景的去處之一，地方憂心該處海岸沖刷嚴重，恐會降低民眾前往賞海的意願；桃園市政府海洋及資源循環工程處表示，正在評估「新屋區親水保護工興建工程」設置點位，該處海岸也是其中之一，可行性研究預計12月底可完成。

好客莊園周邊包括雙心花園旁的數十公尺海岸沖刷嚴重，笨港里長黃建興說，市府應研擬階梯魚鱗式等固堤方案，盡快施工，才能避免海岸持續被沖刷、甚至造成海岸線退縮；興建堅固的堤防除能確保民眾的安全外，還可考慮開放民眾沿階梯走到海邊，相信更有機會吸引觀光客前來，對於促進地方觀光發展大有助益。

請繼續往下閱讀...

海資處表示，依據桃園市「二級海岸防護計畫」，已推動笨港海堤砂石土坡移除，之後再採人工緩坡方式進行養灘工程，已於去年3月20日完工；海資處規劃辦理新屋區親水保護工的興建工程，在永安漁港以南的海岸線評估適當的設置點位，並依據當地條件、特色來設置親水保護工，其中好客莊園周邊海岸的笨港海堤也是評估選項之一。

新屋區親水保護工的興建工程可行性研究，已於今年5月1日展開，受託的規劃團隊9月30日提送修正後的評估報告，海資處表示，經專家學者檢視後，建議規劃團隊補充海洋科學基礎資料，以提升報告的完整性；估計整體評估可能於今年12月底完成，屆時將會依據可行性報告爭取相關經費。

好客莊園周邊包括雙心花園旁的海岸沖刷嚴重。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法