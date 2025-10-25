苗栗「士子開中門」 博士校長、年輕高考生光耀門楣

苗栗縣30位現代士子，齊聚苗栗市文昌祠披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，享受光耀門楣的榮譽。（圖由縣府提供）

苗栗縣政府獎掖文風，2007年起每年在苗栗市文昌祠舉辦「士子開中門」活動。10位博士及20位高考及格的現代士子，今（25）日上午披紅挂綵，循古禮「開中門」祭聖，享受光耀門楣的榮譽。苗栗縣長鍾東錦也到場恭賀，並宣布地方特考明年開始在苗栗設考場，嘉惠縣內考生。

今年開中門的10位博士為徐慶宏、謝紹文、鍾政洋、賴秋羽、洪志彥、羅興發、李文煥、湯秀琴、劉育儐、鄭鐵扉。20位高考及第者有彭冠翔、鍾宇欣、巫秋燕、劉彥岑、李景銓、葉禹潼、林煜穎、鍾心瑜、鄭凱馨、林承毅、廖若妤、廖子萱、謝佳瑜、賴秋樺、羅安安、古佩穎、林亮宇、李擁璿、黃品瑄、黃浩。

30位現代士子披紅挂綵，在鐘鼓聲中，依序從中門進入文昌祠，循古禮進行三獻禮祭聖，儀式莊嚴肅穆，家人、朋友都到場觀禮，感受榮耀。

博士士子中，徐慶宏現任頂埔國小校長、謝紹文現任福興武術國中小校長、鍾正洋現任竹興國小校長、湯秀琴現任照南國中校長、李文煥任苗栗國中特教教師。湯秀琴也是今年教育部師鐸獎得主，可說雙喜臨門。另外，縣府簡任秘書洪志彥在公務繁忙之際仍不忘學術追求，成功取得博士學位。

高考士子部分，彭冠翔任銅鑼地政事務所測量員、劉彥岑任榮民服務處社會工作員、林煜穎任頭份地政事務所測量課技佐、林亮宇任縣府水利處土石資源科技士。另，羅安安、鄭凱馨年僅22歲就通過高考，為縣內青年學子樹立好榜樣。

鍾東錦恭賀士子光耀門楣，並期勉發揮專業，助國家社稷持續前行，並表示，為了要培養更優秀的人才，中央跟地方政府應該要通力合作，持續投資教育，他向考選部爭取到高考在苗栗設考場，地方特考明年開始也會在苗栗設考場，更有利於苗栗縣考生發揮實力。

