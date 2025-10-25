為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南連假稽查豬肉來源確保食安 查出4件不合格

    2025/10/25 15:12 記者王姝琇／台南報導
    南市府連假期間持續針對豬肉來源進行稽查，把關產品來源與標示。（台南市政府提供））

    南市府連假期間持續針對豬肉來源進行稽查，把關產品來源與標示。（台南市政府提供））

    為確保肉品食用安全，確保市售豬肉均經合法屠宰並通過檢驗合格，讓民眾能夠安心選購並享用。南市衛生局於光復連假持續針對豬肉來源進行稽查，截至昨（24）日，共查核67家次，其中4家業者需限期改正資料。

    南市衛生局公布，自農業部公告禁止輸送豬隻及停止搬運豬隻屠體至昨日為止，共計查核67家次，包括10處市場的35家攤販，31家符合規定、4家業者需限期改正資料。另查核6家餐飲業、1家養豬場及25家食品製造業，查核結果均符合規定。

    衛生局長李翠鳳表示，非洲豬瘟是由豬隻感染的病毒性疾病，對豬隻具有高度致命性，在養豬產業造成嚴重衝擊，然而它並不會感染人類。此外，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH3.9至pH11.5，人體胃酸其pH值介於1.5至3.5，已超過非洲豬瘟病毒耐受酸鹼值範圍，因此，人類吃後在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死。

    李翠鳳指出，市售豬肉經過嚴格的檢驗和監管，符合衛生標準，經過正常渠道販售的豬肉都是安全可食的。建議民眾在食用豬肉時要徹底烹煮，非洲豬瘟病毒加熱至70℃以上即喪失活性，這樣不僅能確保食物安全，並有效避免任何可能風險。

    市長黃偉哲提醒，只要遵循正確的肉品選購和烹煮方法，豬肉依然是營養豐富、安全的食物選擇，民眾可放心享用台南在地美食，如焢肉飯、滷肉飯等。此外，相關部門已加強疫區監控和豬肉產品的管制，消費者選購時應注意豬肉合法來源，認明產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）標章或屠宰衛生檢查合格標誌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播