台南連假稽查豬肉來源確保食安 查出4件不合格

為確保肉品食用安全，確保市售豬肉均經合法屠宰並通過檢驗合格，讓民眾能夠安心選購並享用。南市衛生局於光復連假持續針對豬肉來源進行稽查，截至昨（24）日，共查核67家次，其中4家業者需限期改正資料。

南市衛生局公布，自農業部公告禁止輸送豬隻及停止搬運豬隻屠體至昨日為止，共計查核67家次，包括10處市場的35家攤販，31家符合規定、4家業者需限期改正資料。另查核6家餐飲業、1家養豬場及25家食品製造業，查核結果均符合規定。

衛生局長李翠鳳表示，非洲豬瘟是由豬隻感染的病毒性疾病，對豬隻具有高度致命性，在養豬產業造成嚴重衝擊，然而它並不會感染人類。此外，非洲豬瘟病毒於無蛋白質的環境中可存活於pH3.9至pH11.5，人體胃酸其pH值介於1.5至3.5，已超過非洲豬瘟病毒耐受酸鹼值範圍，因此，人類吃後在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死。

李翠鳳指出，市售豬肉經過嚴格的檢驗和監管，符合衛生標準，經過正常渠道販售的豬肉都是安全可食的。建議民眾在食用豬肉時要徹底烹煮，非洲豬瘟病毒加熱至70℃以上即喪失活性，這樣不僅能確保食物安全，並有效避免任何可能風險。

市長黃偉哲提醒，只要遵循正確的肉品選購和烹煮方法，豬肉依然是營養豐富、安全的食物選擇，民眾可放心享用台南在地美食，如焢肉飯、滷肉飯等。此外，相關部門已加強疫區監控和豬肉產品的管制，消費者選購時應注意豬肉合法來源，認明產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）標章或屠宰衛生檢查合格標誌。

