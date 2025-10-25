雲林國際農機展登場 「稻間機器人」成亮點

首次在台灣亮相，日本引進的稻間機器人，能降低除草及防治福壽螺所需的化學農藥成本及人力。（記者黃淑莉攝）

2025雲林國際農業機械暨資材展今（25）日起一連3天在虎尾高鐵特定區登場，共有國內外400多家品牌廠商設置1000多個攤位，展出各種最新型的大型農機具、資材設備及導入AI科技的農機等琳琅滿目，其中由日本引進首次在台灣公開亮相的「稻間機器人」就像掃地機器人一樣，可以抑制稻田裡雜草、福壽螺生長，減少人力及化學農藥使用。

雲林縣長張麗善表示，雲林農機展是全國最大農業機械展，透過這樣的農機資訊平台交流，讓農業越來越精進，也協助農民面對極端氣候、高齡化、缺工等問題，如何借用現代科技化、自動化、機械化、節能減碳等農業科技讓農業永續經營，也吸引更多青年返鄉從事農業，今年有400多家廠商參展，及日本、韓國、美國、印度、越南、新加坡等國參展，共1000多個攤位，歡迎大家把握時間來逛逛。

請繼續往下閱讀...

農糧署副署長陳啟榮指出，農業部2017年後每年推動大小型農機補助，累計至2024年投入約70億元，補助農民購買大小型農機逾22萬台，嘉惠農民超過20萬人，大幅度解決農業缺工問題，也提供農機業者開發新型、省工農機動力。

陳啟榮說，中期計畫在今年將屆期，農業部已向行政院提報從2025至2029年新期程農機補助計畫，延續上一期的智慧化、電動化，新期程加入減碳淨零、環境永續概念，在今年農機展也有展現，走一趟即可以看到高效率農機，並認識新期程農機發展趨勢。

台灣農業機械資材協會理事長林裕國表示，農業科技是因應極端氣候與糧食安全挑戰的關鍵力量，今年農機展主軸在淨零碳排、永續農業發展，現場也有農業研究單位人員輔導選用適合農機、農地改良等，歡迎青農朋友多利用。

結合AI智慧的農機具在農機展詢問度高。（記者黃淑莉攝）

2025雲林國際農機展現場展示各種最新科技的農機具，吸引許多民眾前往參觀。（記者黃淑莉攝）

2025雲林國際農機展現場展示各種最新科技的農機具，吸引許多民眾前往參觀。（記者黃淑莉攝）

2025雲林國際農機展現場展示各種最新科技的農機具。（記者黃淑莉攝）

2025雲林國際農業機械暨資材展在虎尾高鐵特定區登場。（記者黃淑莉攝）

