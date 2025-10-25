南投千人烤肉派對沒豬肉！非洲豬瘟影響 民眾失望

南投千人烤肉派對，烤大豬換成烤雞牛羊肉串。（記者陳鳳麗攝）

台中非洲豬瘟爆發後，南投千人烤肉派對今天在名間鄉原之驛登場，並為南投縣原住民烤大豬合作社揭牌，原住民烤豬達人們在現場設攤主烤，但今天只有牛羊雞而沒有豬，不少民眾表示，知道吃豬肉仍很安全，沒有吃到烤大豬有點失望，期待早日恢復正常供應豬肉。

南投縣千人烤肉派對暨原住民傳統射箭比賽，今天在名間鄉的原之驛BaBu豬樂園舉辦，不少民眾去年就參加過，對原住民烤大豬技術印象深刻，今天都聞香而來，但到現場才知受到台中非洲豬瘟的影響，全台禁運禁屠豬隻，南投縣府改變烤肉食材，拿掉豬肉改供應牛肉、羊肉、雞肉串。

排隊等著品嘗烤肉的民眾，大多數都說「雖發生非洲豬瘟，但吃豬肉應該還是很安全」，有去年吃過烤大豬的民眾表示「沒有烤大豬有點失望！」因為烤大豬風味特別且份量多，今年感覺少了一味，希望能早一點恢復供應豬肉。

負責主烤、有認證過的烤大豬達人，今天先收起一身的烤大豬功夫，有達人說，雖無大豬，但烤什麼都可以展現技術，雞牛羊肉串一樣可以烤得很好吃，應該很快就能再烤大豬。

在原之驛後方設立的南投縣原住民烤大豬合作社，今天也由南投縣長許淑華等人揭牌，該合作社未來會供應原住民風味烤肉餐，民眾想找烤大豬達人也可接洽該合作社，許淑華揭牌後已在幫取得認證的烤大豬合作社宣傳，鼓勵民眾辦活動多多邀約有認證過的烤大豬達人。

千人烤肉派對的攤位都是烤大豬合作社的社員，收起烤大豬功夫，供雞牛羊肉串，民眾排隊品嘗。（記者陳鳳麗攝）

南投縣長許淑華（右3）等人，為南投縣原住民烤大豬合作社揭牌。（記者陳鳳麗攝）

