避免捕蜂捉蛇隊員再出意外 桃園預估明年1月業務委外

桃園市政府農業局規劃將捕蜂捉蛇業務委外由專業公司負責。（桃園市政府提供）

去年11月間，桃園市捕蜂捉蛇大隊1名隊員執勤摘蜂窩卻被黑尾虎頭蜂螫傷，引發嚴重過敏休克而不治，市府農業局為避免類似不幸意外再發生，將參考其他五都的作法，預計明年1月發包將市內的捕蜂捉蛇業務委外，由專業公司負責。

200多名捕蜂捉蛇大隊的隊員，於意外發生後，都已做過敏感體質檢測，桃園市議員劉熒隆說，敏感體質檢測顯示，有近半隊員具過敏體質；目前六都中，只有桃園市的捕蜂捉蛇業務尚未委外，應盡速交給專業公司負責，以免再度發生致命意外。

農業局說明，市內的捕蜂捉蛇分由4個大隊負責13個行政區，去年11月發生意外後，已透過衛生局採購救命筆交給各大隊，目前沒有使用紀錄；隊員們雖有近半具過敏體質，但並不表示曾被蜂螫過、更不是如外傳的「體內有蜂毒」，檢測的目的，單純是要讓每位隊員都更了解自己的身體狀況，才能在執行任務前做好心理準備且執勤更小心。

農業局表示，參考目前其他五都委外捕蜂捉蛇業務的經費，桃園市若依人口數估算，每年的經費約需1500萬元到2500萬元，預計明年1月前能發包，將未來的捕蜂捉蛇業務，完全委外由專業公司來負責。

