    基隆眷村文化節 美食、古早味市集重溫昔日記憶

    2025/10/25 14:26 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆眷村文化節今天在國門廣場開幕。（記者盧賢秀攝）

    基隆眷村文化節今天在國門廣場開幕。（記者盧賢秀攝）

    基隆眷村文化節今天在國門廣場登場，今年以「光陰畫語一我的眷村生活」為主題，透過老照片場景重現、主題表演、古早味遊戲與眷村市集，讓民眾重溫眷村記憶。

    許多國軍從基隆港上岸，基隆有許多眷村，現多數已拆除改建。市長謝國樑說，中華民國在台灣重要的軌跡元素，基隆最重要的核心，過去到現在有10幾座眷村，重要的歷史和回憶。基隆作為海港城市，也曾匯聚許多來自各地的軍民家庭，孕育出獨具特色的眷村風貌，每年舉辦眷村文化節，讓市民與遊客認識並感受眷村精神的延續與温暖。

    基隆市文化觀光局局長江亭攻表示，今年活動以「懷舊」、「互動」「傳承」為3大主軸，結合3大主題表演、4大古早味遊戲、5大情境布置與在地主題市集，展現眷村的生活樣貌文化底蘊。現場還有眷村角色NPC驚喜現身，邀請民眾一同體驗懷舊遊戲、拍照打卡換好禮，打造適合全年齡參與的活動。

    場集結約25家充滿基隆特色的美食與手作攤位，滷味、現做餡餅和文創點心，香氣四溢；並重現眷村巷弄、紅磚屋與老家具，成為最熱門的拍照打卡景點，還有音樂、戲劇與雜耍演出。

    活動將持續至明日，現場還有互動闖關與限量「古早味冬瓜茶冰包」兌換活動。

    基隆眷村文化節有懷舊情境、戲劇與現做的餡餅。（記者盧賢秀攝）

