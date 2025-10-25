為明年台韓觀光交流會暖身 韓國媒體、旅行業屏東深度踩線

韓國媒體、旅行業者屏東深度踩線，體驗燒製琉璃珠等原民文化。（屏東縣政府提供）

明（2026）年屏縣將舉辦台韓觀光交流會議，推動南台灣觀光走向國際舞台，為交流暖身，8位韓國主流旅遊媒體與旅行業者代表本（10）月22日至今（25）日到屏縣進行4天3夜的深度踩線，對屏東旅宿與觀光資源留下深刻印象。

屏東縣府交通旅遊處表示，此次行程結合海洋生態、人文藝術、在地美食與文創風情，帶領韓國貴賓體驗屏東「從海到城」的旅遊魅力。

首日踩線團自仁川直飛高雄後，前往大鵬灣體驗遊艇遊湖與烤蚵，感受海風與夕陽交織的南國風情，並造訪海上教堂咖啡享受午後海景；晚間漫遊東港夜市，品嚐在地小吃，夜宿榮獲屏東金鑰獎「緩慢大鵬灣」，感受港灣夜色的靜謐魅力。

第二天以藝術與自然共遊為主題，從華珍早餐出發，續訪看海美術館與車城福安宮，下午參觀國立海洋生物博物館，晚間於恆春商圈用餐後造訪150年歷史的「恆春古城」與夜間商圈；住宿安排在屏東最新開幕的「Hotel dùa Kenting」。

第三天以自然風景文化探索為主，早晨前往鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園及風吹砂，欣賞壯麗海岸線；午餐於後壁湖享用新鮮海味，走訪恆春民宿區、藍皮意象館，拍照打卡。午後前往台灣原住民族文化園區體驗原民編織、射箭以及燒製琉璃珠。今天參訪勝利星村創意生活園區，感受全台保存規模最大的軍官宿舍建築群。

屏東縣府表示，近年積極拓展國際市場，透過媒體合作、線上行銷與實地踩線，讓更多國際旅客親身感受屏東的自然、人文與創意魅力。縣府將打造更具國際吸引力的旅遊品牌，讓「南國屏東」成為韓國旅客心中最想再訪城市。

韓國媒體、旅行業者到屏東深度踩線，參訪勝利星村等景點。（屏東縣政府提供）

韓國媒體、旅行業者到屏東展開4天3夜深度踩線，對層次豐富的觀光面貌留下深刻印象。（屏東縣政府提供）

