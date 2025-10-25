新北「府中搞什麼鬼」變裝打卡 侯友宜化身「瑪利歐」

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今日於板橋府中商圈登場，現場民眾秀出「獵魔女團」等裝扮。（記者羅國嘉攝）

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今（25）日於板橋府中商圈登場，現場湧入大批民眾變裝參與。新北市長侯友宜化身經典角色「瑪利歐」，帶領大小朋友一同登入奇幻電玩世界。活動現場更有踩街遊行、變裝比賽、實境解謎、集章任務、討糖行動、搞怪市集及舞台表演，打造全城狂歡的萬聖節派對。

侯友宜指出，新北市推動「府中雙城美學示範基地」計畫，透過全年系列活動活化商圈。今年更與新北電競產業總會合作，以「電玩」為主題打造近一個月的「府中奇幻城」系列活動，並設計手機實境解謎遊戲，吸引更多年輕人參與，帶動人潮與商機，讓節慶娛樂與地方經濟雙贏。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，今年踩街邀請亞洲前衛表演團體LuxyBoyz帶來招牌「機器人秀」，並安排專業電玩Coser與觀眾互動。搞怪市集則集結超過30攤新北特色美食、文創品牌與伴手禮攤商，另有10家電競主題攤位，讓民眾在吃喝玩樂中感受新北創意能量。

另外，現場也有變裝比賽，分為「變裝達人組」與「童趣親子組」，參賽者造型多元、創意十足，經評審與民眾投票選出冠軍、亞軍、季軍、佳作及人氣獎。所有參賽者皆有機會抽中總價值超過6萬元的獎品，包括Switch遊戲機、無線耳機、迷你投影機及府中券等共90項好禮。

為提升活動熱度，大會同步推出「拍照打卡抽好禮」，民眾只要與現場裝置藝術合照上傳，即可至服務台抽獎，獲得限量市集禮品或商圈贈品。府中商圈店家佈置比賽也於10月26日前開放線上投票，入選前6名可獲3000元獎金，投票民眾還可抽100元禮券；同時，府中特約店家也祭出萬聖節限定優惠，詳細優惠可查詢網站。

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今日於板橋府中商圈登場。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜化身經典角色「瑪利歐」，帶領大小朋友一同登入奇幻電玩世界。（記者羅國嘉攝）

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今日於板橋府中商圈登場。（記者羅國嘉攝）

現場不少小朋友帶著南瓜裝糖果。（記者羅國嘉攝）

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今日於板橋府中商圈登場，今年踩街邀請亞洲前衛表演團體LuxyBoyz帶來招牌「機器人秀」，並安排專業電玩Coser與觀眾互動。（記者羅國嘉攝）

新北市「府中奇幻城」壓軸活動「府中搞什麼鬼」今日於板橋府中商圈登場，今年踩街邀請亞洲前衛表演團體LuxyBoyz帶來招牌「機器人秀」，並安排專業電玩Coser與觀眾互動，現場不少民眾排隊拿萬聖節糖果。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法