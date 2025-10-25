北市每天5起老人受虐 議員質疑社會局代墊安置6千萬成呆帳

汪志冰指出，北市老人保護案件通報量逐年攀升，社會局代墊安置費用還有近6千萬元未償。老年人示意圖。（資料照）

台北市已經邁入超高齡化社會，65歲以上長者人口佔全市23.7%，但也衍生世代衝突摩擦或暴力事件。台北市議員汪志冰指出，過去5年間老人保護通報案成長1.2倍，去年每天平均竟有5件受虐案發生；此外，為讓長者遠離暴力，社會局先行協助墊付安置費用，現有近6千萬元未清償。

社會局坦言，扶養比逐年下降，照顧壓力確實加重，會增加喘息服務據點、設施；代墊費用部分，義務人未繳納，一年內會移送行政執行，持續追蹤償還進度。

汪志冰指出，台北市老年人口已經達23.7%，且呈現逐年增長，老人照顧、福利是不可忽略的重要施政方針；但與此同時，老人受虐案件也呈現逐步增加趨勢，2020年至2024年5年來老人保護通報數，從1384件攀升至1769件，增加1.2倍；以去年為例，平均每天就有5件老人受到虐待情形發生。

分析受暴樣態，分為3大項，以精神暴力占最大宗，比例達50%，其次45%為肢體暴力，最後則是遺棄、疏忽照顧及財務侵占合計5%。此外，施暴者竟以子女、孫子女等晚輩占比最多，從647人雙倍增長到1130人，然而多數受虐長者礙於家醜不可外揚的心態，隱忍不發，恐還有更多受虐事件黑數。

汪志冰說，老人保護案件中如果致使身體、健康發生危難情形，可依老人福利法安置於安養中心或是長照機構，安置費用則由主管機關先行墊付，再向本人、配偶、子女等請求返還。而根據社會局資料，上述期間受到緊急安置人數也從149人攀升至227人，代墊安置費用約1億1千萬元左右，當中45%已受償，仍有高達約6千萬、324件未獲清償。此外，因通膨5年來平均每月安置費用由2萬8281元逐年成長至4萬1000元，從老人受虐攀升的速度來看，將來安置需求恐日益增加。

社會局長姚淑文表示，有關注到老人保護案件增加的新興問題，有成立家庭照顧支持方案，包含社區關懷據點、日照等，盡量減輕家庭照顧壓力，目前社區關懷據點1年超過400萬人次使用；喘息照顧是重點政策，會增加據點與服務設施。

社會局補充，關於老人保護安置費用追償，原則會於安置日起一年內書面行政處分通知義務人繳回，如期限內未償還獲提出減輕、免除等申請，社會局將於一年內移送行政執行，列為懸帳案件定期追蹤。

