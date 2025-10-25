善的循環！彰化「食物銀行」滿滿物資助6鄉鎮弱勢

樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

善的循環！彰化縣樂線食物銀行慈善協會今天（25日）舉行揭牌儀式，協會內擺放滿滿的食物、生活物資，讓弱勢人士或家庭用點數來兌換。首屆理事長黃雍筆指出，這些物資都是由大家出錢出力捐贈，收集到的物品都將分發給和美與鹿港6個鄉鎮的經濟弱勢群體，歡迎大家加入一起來關懷弱勢，讓愛分享出去。

黃雍筆說，當初為了尋找協會地點走遍和美伸港線西與鹿港區，但都遇到瓶頸，最終回到線西鄉寓埔村永安宮，請示順正府大王公允杯，無償提供土地給協會使用15年，地上建築物經過整修布置後今天揭牌成立。縣議員賴清美則表示，大家以實際行動響應號召，踴躍捐贈各式生活與食物物資，學習到珍惜食物、善用剩食的重要觀念，讓每一次捐贈都是幸福的傳遞，用愛心與行動，讓社會更溫暖。

協會內擺放滿滿的物資，包括友罐頭、沙拉油、醬油、米、麵條、泡麵、餅乾，以及衛生紙、成人及幼兒尿布、沐浴乳、洗髮精等生活用品，未來將再增加棉被、學生用品、衛生衣等。

黃雍筆指出，目前經篩選後有46位弱勢人士，每個月都會給他們3000至5000點的點數券，讓他們可以用點數來兌換物品；物資來源包括有宮廟普渡、企業贊助、地方仕紳提供，歡迎大家踴躍加入這個大家庭，一起把愛分享給有需要的人。

樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，首任理事長黃雍筆長期幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

樂線食物銀行慈善協會，有滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

食物銀行滿滿物資都是大家出錢出力捐贈。（圖由賴清美提供）

