為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    善的循環！彰化「食物銀行」滿滿物資助6鄉鎮弱勢

    2025/10/25 14:37 記者湯世名／彰化報導
    樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    善的循環！彰化縣樂線食物銀行慈善協會今天（25日）舉行揭牌儀式，協會內擺放滿滿的食物、生活物資，讓弱勢人士或家庭用點數來兌換。首屆理事長黃雍筆指出，這些物資都是由大家出錢出力捐贈，收集到的物品都將分發給和美與鹿港6個鄉鎮的經濟弱勢群體，歡迎大家加入一起來關懷弱勢，讓愛分享出去。

    黃雍筆說，當初為了尋找協會地點走遍和美伸港線西與鹿港區，但都遇到瓶頸，最終回到線西鄉寓埔村永安宮，請示順正府大王公允杯，無償提供土地給協會使用15年，地上建築物經過整修布置後今天揭牌成立。縣議員賴清美則表示，大家以實際行動響應號召，踴躍捐贈各式生活與食物物資，學習到珍惜食物、善用剩食的重要觀念，讓每一次捐贈都是幸福的傳遞，用愛心與行動，讓社會更溫暖。

    協會內擺放滿滿的物資，包括友罐頭、沙拉油、醬油、米、麵條、泡麵、餅乾，以及衛生紙、成人及幼兒尿布、沐浴乳、洗髮精等生活用品，未來將再增加棉被、學生用品、衛生衣等。

    黃雍筆指出，目前經篩選後有46位弱勢人士，每個月都會給他們3000至5000點的點數券，讓他們可以用點數來兌換物品；物資來源包括有宮廟普渡、企業贊助、地方仕紳提供，歡迎大家踴躍加入這個大家庭，一起把愛分享給有需要的人。

    樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，首任理事長黃雍筆長期幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    樂線食物銀行慈善協會今天揭牌，首任理事長黃雍筆長期幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    樂線食物銀行慈善協會，有滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    樂線食物銀行慈善協會，有滿滿物資幫助弱勢。（圖由賴清美提供）

    食物銀行滿滿物資都是大家出錢出力捐贈。（圖由賴清美提供）

    食物銀行滿滿物資都是大家出錢出力捐贈。（圖由賴清美提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播