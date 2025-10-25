嘉市「咖啡一條街」30間咖啡館林立 咖啡生活祭今啟動小旅行

商研院副院長張皇珍（前排右三）與嘉市「咖啡一條街」業者，今天共同宣告「嘉香咖啡生活祭」啟動。（記者丁偉杰攝）

咖啡與老宅像兩條線，在嘉市中山路與成仁街一帶街廓交織構築出一條「咖啡一條街」，30間咖啡館林立，其中不乏木屋或老宅變身成咖啡館。經濟部商業發展署委託商業發展研究院串聯特色咖啡館，今天起至11月16日舉辦「嘉香咖啡生活祭」，邀民眾來趟咖啡小旅行「品咖啡，享優惠」。

商研院副院長張皇珍、嘉市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴與咖啡一條街店家業者，今天齊聚成仁街HERMIT & Co.（老屋咖啡廳）舉行記者會，共同宣告嘉香咖啡生活祭啟動，邀民眾來品咖啡，在香氣與風景之間，享受屬於嘉義的慢生活。

張皇珍說，全台咖啡館密集度，嘉市僅次於台北，排第二位，而中山路軸線向外延展的街區，就有30間咖啡館林立，其中有16間為木屋或老宅改造變身的咖啡店，吸引來自各地咖啡迷來品咖啡。

張皇珍表示，嘉義老屋街景自帶歷史韻味與人文溫度，讓咖啡體驗更具故事性與情感連結，也為街區品牌注入深層價值，形成獨具在地風格的「老屋咖啡經濟」。更有不少青年返鄉經營咖啡館，帶給地方創生力量 ，散發年輕朝氣與咖啡香氣。

劉慶宗說，嘉市很多咖啡館隱藏巷弄飄香，希望透過活動讓這裡的故事與文化讓更多人知道，到阿里山遊玩，不能錯過到嘉市喝咖啡。

HERMIT & Co.（老屋咖啡廳）主理人Rainie說，咖啡廳由百年木屋改造而成，這裡的咖啡不是商品，而是文化的語言，歡迎大家散步巷弄體驗咖啡一條街。狼咖啡主理人廖珉漳說，他是嘉義人，出於喜好與興趣，從賣咖啡轉而經營咖啡館，開店6年來，吸引外地客群成主顧。

嘉香咖啡生活祭活動期間，在合作店家單筆消費滿500元以上，並加入嘉義「老屋咖啡一條街」LINE官方帳號，即可獲得50元電子抵用券一張，此外參與「咖啡心理測驗」還可參加抽獎，獲得精美咖啡好禮。

HERMIT & Co.（老屋咖啡廳）百年木屋改造而成。（記者丁偉杰攝）

「嘉香咖啡生活祭」推出「街區咖啡遊程地圖」。（記者丁偉杰攝）

嘉市中山路與成仁街一帶街廓交織構築出一條「咖啡一條街」。（商研院提供）

