峨眉東方美人茶節今明登場 攜手店家邀幸運兒來品茗、住一晚

新竹縣峨眉鄉東方美人茶節今、明兩天登場，峨眉國中學生擔任茶文化體驗關主。（記者廖雪茹攝）

新竹縣峨眉鄉東方美人茶節今、明兩天登場，一早親子大手牽小手健走飽覽峨眉湖的湖光山色，透過食農教育DIY，認識東方美人茶和苦茶特產，農會更攜手在地店家推出消費集點抽獎活動，邀請幸運兒來合法民宿免費住一晚，品嚐今年的得獎茶。

峨眉鄉農會辦理的東方美人茶節今起兩天在富興國小展開，農糧部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振、新竹縣副縣長陳見賢等頒發今年夏茶的特等獎等獎項，以及甫獲農業部評選為全國十大績優產銷班的峨眉「特用作物（苦茶）產銷班」，由班長張為欽代表受獎。

蘇宗振表示，東方美人茶是在友善環境下成長，是台灣茶最具有代表性的環境指標，也是台灣茶文化的代表。

陳見賢貼心提醒，愛好喝茶的好朋友，在選購東方美人茶（膨風茶）的時候，一定要知道產品的來源，因為近年來東方美人茶水漲船高，有不肖業者魚目混珠，摻雜不同品項的茶葉充數，很可能會把有農藥殘存的茶葉喝進肚子裡。

峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，為了鼓勵各地的朋友來峨眉走走，25 、26日兩天於富興和十二寮共計28個合作的在地店家，每次消費200元以上可得1個集章，消費集點滿6個章或參與親子健走過程集滿6個章，即可參加摸彩活動，獎項有在地合法民宿的免費住宿券，包括樂窩、二泉湖畔咖啡、彌湖山、金湖灣水岸、鳳姊莊園以及拾月山房等6家，以及東方美人茶、柑橘果汁、東方美人茶飲以及茶包禮盒等。

茶文化體驗暨親子健走以富興國小為起終點，路線串連峨眉湖環湖步道，全程約4公里，沿途設有多個文化與茶知識關卡，讓大小朋友在健走之餘輕鬆學習茶文化、體驗自然生態之美。

兩天活動還安排苦茶籽榨油、茶枕拓染等DIY食農教育手作體驗。峨眉鄉代理鄉長田昭容表示，感謝農會團隊用心規劃寓教於樂的多元活動，行銷峨眉的農特產品，促進整體觀光產業發展。

峨眉鄉茶文化體驗暨親子健走以富興國小為起終點，路線串連峨眉湖環湖步道。 （記者廖雪茹攝）

農糧部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振（左4）、新竹縣副縣長陳見賢（左6）等頒發今年夏茶的特等獎。（記者廖雪茹攝）

