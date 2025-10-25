陳其邁出席重陽活動送電視又加碼紅包 吐槽許智傑「秀逗」

高雄市長陳其邁抽出「市長獎」中獎名單。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁今（25）日上午出席新興區重陽敬老活動，現場舉辦抽獎活動，其中市長獎送出3台55吋電視，搞笑的是，抽電視時許智傑竟喊抽出腳踏車的中獎者，當場被陳吐槽「阿達嗎秀逗」，許只好自加碼送腳踏車。

陳其邁上午與有意參選高雄市長的4名立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺等，一同出席重陽敬老聯歡活動，現場長輩最期待的就是抽獎，其中「市長獎」送出3台55吋電視，陳其邁特別請立委上台幫忙抽出名單，並現場加碼3台和5個紅包，讓長輩開心不已。

陳其邁也笑說，自己今年已經60歲，5年後他也要坐在下台抽市長獎。

陳其邁表示，除了重陽敬老禮金，高雄市近年推出敬老卡社福點數加碼、持續擴增敬老卡適用場所等政策，除可用於運動中心，也可免費搭乘公車、輕軌、渡輪等大眾運輸，鼓勵長輩多加利用。

此外，市府積極推動長照政策，包括570餘處社區關懷據點、578處C級巷弄長照站、146處日照中心，擴佈照顧長輩重要服務據點。最後，陳其邁也鼓勵長輩多運動，並推薦高雄果嶺自然公園是適合運動的好地方。

新興區重陽敬老活動相當多長輩到場同歡。（記者許麗娟攝）

新興區重陽敬老活動最大獎為「市長獎」的55吋電視。（記者許麗娟攝）

