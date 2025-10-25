亞洲臺客總會榮譽總會長妻昏倒 古秀妃協助救援

客委會主委古秀妃日前出席在苗栗縣舉辦的亞洲臺灣客家聯合總會懇親大會暨第六、七屆總會長交接典禮。（圖由苗栗縣政府提供）

客委會主委古秀妃日前出席在苗栗縣舉辦的亞洲臺灣客家聯合總會懇親大會暨第六、七屆總會長交接典禮，席間發現從越南返國的榮譽總會長張良彬妻子徐勝美暈倒，出現「小中風」跡象，當場立即指示協助送醫；苗栗縣長鍾東錦事後也持續關心並協調照護事宜。經為恭醫院醫療團隊積極治療，徐勝美目前恢復情況良好。這場突發事件，展現出中央與地方無縫合作、同心救人的默契，成為地方一段感人的美談。

亞洲臺灣客家聯合總會以「世界客家、世界為家」為宗旨，凝聚全球客家力量。來自新加坡、泰國、印尼、越南、馬來西亞、日本、香港、菲律賓、汶萊及柬埔寨等10個國家與地區的客家社團代表，17日齊聚苗栗縣尚順廣場，參加懇親大會與第六屆總會長吳秀娥、七屆總會長邱泳方的交接儀式，場面熱烈隆重。

請繼續往下閱讀...

活動當天，客委會主委古秀妃、僑務委員長徐佳青、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等多位中央及地方代表皆親臨現場。席間，徐勝美突然身體不適暈倒，情況危急，古秀妃立即上前協助，並指示現場人員聯繫救護車，迅速送往為恭醫院急救，經醫師診斷為「小中風」，所幸及時掌握黃金治療時機，病況順利獲得控制。

鍾東錦表示，榮譽總會長張良彬為苗栗造橋鄉人，長年旅居越南經商有成，此次返鄉參與盛會卻臨時出現狀況，令人驚訝與不捨。所幸古秀妃主委臨危不亂、迅速應變，加上為恭醫院醫療團隊的專業救治，最終化險為夷，讓人十分感佩。

鍾東錦強調，客家族群最可貴的精神就是「團結互助、不離不棄」，這次事件正是最佳體現。不論中央或地方、國內或海外，只要有需要，大家都願意伸出援手，展現客家人的溫情與力量。

苗栗縣長鍾東錦（左）前往為恭醫院探視臺灣客家榮譽總會長張良彬妻子徐勝美。（圖由苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法