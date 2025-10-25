非洲豬瘟案場「關鍵獸醫師」成謎 中市農業局秘而不宣

台中市梧棲爆發非洲豬瘟養豬場經過清消，豬圈空蕩蕩。（記者張軒哲攝）

台中市爆發非洲豬瘟引發國人關心，台中市政府日前召開記者會指出，14日動保處派員訪查，養豬場自行找獸醫師診斷，疑為放線桿菌胸膜肺炎，已投藥治療，因此動保處未進行採樣；由於這家養豬場僅與沙鹿區的獸醫師紀又銘簽約，紀又銘今日受訪表示，他本月根本沒到過這家養豬場，為何市府要保護這名獸醫師，讓他被誤解，令人匪夷所思。

台中市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，動保處派獸醫師至該場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，由於檢調單位已介入調查，市府會全力配合調查，以釐清案情。

記者今日向台中市府農業局詢問此名獸醫師背景，農業局「秘而不宣」，推給進入司法調查，不便公開。

記者今早前往梧棲養豬場農民住宅採訪，陳家父子坐在客廳看電視，兒子前來應門，聽到獸醫師三字，相當警覺說出「啥咪獸醫師？不接受採訪，抱歉」。

紀又銘說，他從來不賣抗生素也不賣藥，他主張防疫勝於治療，這次陳姓老農沒在第一時間找他到養豬場診斷，改找其他獸醫師到場，可能有其他考量，又或許私下買藥投餵豬隻，或是根本沒有這名開處方跟建議不用採檢的獸醫師？真相究竟如何有待檢調單位調查釐清。

