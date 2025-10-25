為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「全國EMBA鐵馬論劍單車環島」今出發 16所大學200人騎行9天8夜

    2025/10/25 13:16 記者林曉雲／台北報導
    「全國EMBA鐵馬論劍單車環島」今日從台師大出發，全國16所大學、200人將騎行9天8夜。（圖由台師大提供）

    「全國EMBA鐵馬論劍單車環島」今日從台師大出發，全國16所大學、200人將騎行9天8夜。（圖由台師大提供）

    國立台灣師範大學今（25）日啟動「2025第三屆全國EMBA鐵馬論劍單車環島」，邀集全國16所大學EMBA學員共同參與，超過200人騎上鐵馬，不畏風雨，展開為期9天8夜、全長950公里的壯闊旅程。

    活動由台師大EMBA學生會與校友會共同策劃，參與學校包括政大、清華、陽明交大、成功、台科大、北科大、中央、中山、中興、中正、東華、逢甲、淡江、長庚、元智等大學，今年以「鐵馬論劍」為主題，象徵跨界交流、勇於挑戰與持續學習的精神，自台北出發一路南下，經竹南、斗六、台南、屏東、知本、瑞穗，再沿花東海岸北上，穿越福隆與淡水，預計於11月2日返回台師大。

    台師大管理學院院長蔡蒔銓表示，台師大主辦此活動，意義非凡，不僅是體能挑戰，更是一次自我超越與團隊協作的實踐，單車環島象徵「知行合一、以行帶學」精神，每一段旅程、每一次踩踏，都是一場關於領導、堅持與學習的深刻體驗。

    台師大EMBA學生會會長彭明智表示，無論是經驗豐富的破風手，或首次挑戰長途騎乘的新手，大家都以毅力與微笑書寫出熱血篇章，不只是運動，更是一場關於信任、協作與共榮的生命教育，體現「沒有你、沒有我、只有我們」的團隊信念。

    「全國EMBA鐵馬論劍單車環島」今日從台師大出發，全國16所大學、200人將騎行9天8夜。（圖由台師大提供）

    「全國EMBA鐵馬論劍單車環島」今日從台師大出發，全國16所大學、200人將騎行9天8夜。（圖由台師大提供）

