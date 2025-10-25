為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卓揆視察光復 讚季連成「即使是一塊石頭、一個土堆 他都充滿感情和責任」

    2025/10/25 12:33 記者花孟璟／花蓮報導
    「很高興又看到大家」！政務委員季連成雖然卸下災區總協調官職務，仍以他這段時間的了解，再度向卓榮泰說明及總結，展現無比的責任心。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰今天到花蓮視察，上午第一站先到馬太鞍溪了解河川治理及溪底便道路況，又到大全活動中心災民收容所聽取中長期安置報告，以及垃圾暫置場了解處理情形，前天才剛卸下中央前進協調所總協調官的季連成全程陪同。卓榮泰特別提到，他和季連成搭車通過馬太鞍溪涵管便道時，充分感受他對光復災區的關懷，即使一塊石頭、一個土堆，他都充滿感情和責任！

    卓榮泰今天視察花蓮光復鄉馬太鞍溪便橋，乘車先走南下便道、再走北上便道，把兩條涵管便道整個走一圈。卓榮泰說，這段期間感謝季連成政委、李孟諺顧問，尤其季連成經過便道時，季連成對光復鄉不只是一草一木，連一塊石頭、一個土堆，都充滿感情跟責任，他充分感受出來。

    卓榮泰強調，季連成為了救災，長達24天沒有回台北，也讓救災效率很快見到成果，不僅涵管便道提前在10月10日號就已完成通車，比原訂時間提前5天，更通過21日新生堰塞湖潰流後2次洪峰抵達馬太鞍溪便道的考驗，證明便道提供安全的交通。

    季連成則在現場公路局、水利署、林保署簡報後，再進行一次總結，季連成認為，他作為協調官，與經濟部水利署等單位共同討論，在臨時堤防上繼續加高、加厚，他也支持後年完工的超級堤防，並確保中長期治理尤其是堰塞湖方面，有更安全的工法及保障。

