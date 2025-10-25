為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟不傳人「怕什麼」？ 台大動物醫院粉專曝恐怖之處

    2025/10/25 13:42 即時新聞／綜合報導
    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關注。示意圖。（資料照）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關注。有網友發問，非洲豬瘟不會傳染給人，為什麼還會這麼害怕？台大動物醫院粉專指出，非洲豬瘟（ASF）雖然不會傳染給人，但是ASF對豬隻產業威脅非常巨大，而且目前沒有疫苗或特效藥可用。而且非洲豬瘟最難纏的地方，就是病毒在宿主體外能存活很長的時間，因此很容易藉由人員的衣物、鞋底、車輛，以及餵豬用的廚餘在相距甚遠的不同養豬場間傳播。

    台大動物醫院粉專「台大特殊寵物及野生動物醫學研究室」日前發文表示，非洲豬瘟是一種對豬隻高度傳染性、致死率極高的病毒。時間退回1921年，非洲豬瘟還只是存在於肯亞野生疣豬族群的傳染病，偶爾出現家豬疫情。到了1950年代，非洲豬瘟正式登陸歐洲大陸，隨後幾十年間逐漸擴散，現在歐亞大陸主要養豬國都淪陷了！雖然不會傳染給人，但是對豬隻產業威脅非常巨大，而且目前沒有疫苗或特效藥可用。

    粉專指出，非洲豬瘟藉由豬隻間直接接觸、或是接觸受污染的器具、食物、水源傳播。非洲豬瘟最難纏的特點是，病毒在宿主體外能存活很長的時間，因此很容易藉由人員的衣物、鞋底、車輛，以及餵豬用的廚餘在相距甚遠的不同養豬場間傳播。

    粉專表示，世界各國為了阻止疫情擴散，整場撲殺是不得已的手段。近年的疫情從2022年起算，全球因非洲豬瘟而死的家豬至少有225萬頭。2018至2019年非洲豬瘟病毒首度進入亞洲，甚至造成中國超過2億頭豬隻死亡！死亡的豬隻不僅僅是經濟損失，對於豬農和防疫人員都造成極為巨大的心理負擔。

    另一方面，除了家豬以外，歐亞大陸至今也已經累積將近4萬例的野豬病例，病毒潛伏在森林田野中，稍有不慎就會死灰復燃，使得疫情控制更加地困難。為了爭取國際組織認可，台灣近年也曾進行過野豬疫情調查，好不容易才得到非洲豬瘟非疫國的認證。

    另外，除了邊境控管和牧場生物安全措施是重要的防疫手段，作為一般民眾，我們也有可以共同幫忙的地方：

    一、不恐慌，非洲豬瘟不會傳染給人。
    二、出國旅遊，不帶回任何豬肉加工製品。
    三、不要線上訂購任何國外的豬肉加工製品。
    四、非必要不要接近養豬場，雖然人不會染病，但可能間接加速病毒擴散。
    五、在野外或鄉間發現死豬，通報防疫單位。
    六、請廣為分享正確的防疫知識，唯有全民合作台灣才不會破網。

    粉專說，臺灣今年5月才剛經過世界動物衛生組織WOAH大會認證，成為亞洲唯一3大豬病非疫國。這是好多好多防檢疫人員和牧場共同努力才達到的成就，真心期盼這次的非洲豬瘟疫情能夠得到控制。

