天公愛嘉人 嘉邑玉皇宮捐嘉縣細水霧幫浦消防車、自動心肺復甦機

嘉邑玉皇宮舉行細水霧幫浦消防車、自動心肺復甦機捐贈儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市嘉邑玉皇宮繼去年捐贈嘉義縣社會局復康巴士後，今天又大手筆捐給嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車及自動心肺復甦機，總價295萬，今天上午由縣長翁章梁代表接受並頒贈感謝狀，感謝廟方造福社會的慈善義舉。

玉皇宮主委蔡輝弘指出，玉皇宮秉持玉皇上帝的慈悲，每年過年、普度都會提供資源給弱勢團體。這次捐贈資源給嘉義縣消防局，讓消防英雄得以使用更好的器材，守護民眾生命財產，也感謝所有支持玉皇宮的信眾，未來會持續將眾人的善心回饋社會。

翁章梁表示，玉皇宮行善不落人後，上次捐贈復康巴士給嘉義縣社會局，這次廟方管委會再次捐贈消防資源。細水霧幫浦消防車的特色在於可以穿梭於小巷弄之間，透過高壓將水柱轉化為水霧，能瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達迅速滅火效果，消防局一定會妥善運用資源，搶救鄉親的生命及財產。

嘉義縣消防局長蔡建安說，嘉義縣幅員遼闊，災害型態多樣，救災任務也愈趨複雜，感謝廟方關心第一線消防人員，這次受贈的細水霧幫浦消防車特別適用於初期火災或車輛火警；自動心肺復甦機可在執行CPR時提供穩定持續且有效的胸外按壓，大幅提升患者到院前的存活率。感謝玉皇宮造福人群，善心義舉獲全體消防、義消團隊及鄉親的肯定。

嘉邑玉皇宮捐贈嘉義縣消防局細水霧幫浦消防車。（記者蔡宗勳攝）

嘉邑玉皇宮捐贈的自動心肺復甦機。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁感謝嘉邑玉皇宮的熱情捐贈。（記者蔡宗勳攝）

