馬太鞍溪南岸要蓋「超級堤防」！卓榮泰宣示百年防洪大計

卓榮泰視察馬太鞍溪治理，宣示要完成馬太鞍溪百年防洪標準，興建南岸光復的超級大堤。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上月23日堰塞湖溢流，造成下游光復、鳳林鎮災情，行政院長卓榮泰今天視察花蓮，強調將在馬太鞍溪南岸，比照北岸興建新的超級堤防！卓榮泰說，為此他還曾向親民黨主席宋楚瑜請教當初的決策！他強調，這表明政府對於花蓮光復地區馬太鞍溪的防洪工作，將追求更高安全標準及效率的堅定決心，預計後年2027年完成超級堤防，將達到百年防洪頻率。

卓榮泰今天由政務委員季連成、行政院顧問李孟諺等陪同，先將馬太鞍溪的南北兩條便道巡視一趟，並慰勉現場工作人員辛勞，在聽取公路局、水利署及林業署簡報後，卓榮泰也宣示，將在馬太鞍溪完成百年洪水頻率等級的防洪計畫。

卓榮泰強調，如果光復這邊的超級堤防能夠在未來完成，結合目前進行的3道防線，未來在馬太鞍溪兩邊就能夠具備「百年防洪大計」的目標，長期目標來看，預計在後年（2027年）底要完成的「超級堤防」工程，除了達到100年防洪頻率的標準之外，還需要考量特殊情境，包括馬太鞍溪嚴重的沙土沉降狀況、上游仍存在的堰塞湖風險及可能的再次發生災害，因此目的是要讓防洪韌性得以提升。

他說，為此他特地去請教宋楚瑜主席當初的決策，因為過去省府在萬榮和鳳林已完成了超級堤防，了解宋主席當初如何下定決心來做，卓榮泰強調，新的光復超級大堤將用更新的方式、更短的時間、更安全的標準來完成。

卓榮泰指出，政府防洪計畫也會在現有的臨時堤防基礎上，繼續做加強加厚的工作，未來完成的臨時堤防會再加做1米的防洪牆來做保護，防止沖刷，這也是工法上的一個新發展。

卓榮泰指出，目前的臨時防洪措施已設有3道防線（消波塊、太空包、土堤），並且為增加抗擊強度，在土堤表面鋪設了鋼網並加速水泥固化，未來則需要多做一道第二道的防線，將來還會有馬太鞍溪的全面治理，從上游、下游到整體的馬太鞍溪整治，希望未來給花蓮、給光復鄉民更大的安全保障，他也要求經濟部與農業部盡快制定整體的流域治理計畫，以處理壩體引流和穩定等問題。

卓榮泰視察馬太鞍溪治理，也特別感謝季連成政委坐鎮災區「24天沒有回台北」，讓災區快速復原。（記者花孟璟攝）

