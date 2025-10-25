公共政策平台提案廢校事會議，跨過5000人附議門檻，進入政府須回應階段。（記者林曉雲翻攝自官網）

教師在公共政策網路參與平台發起，「廢除校事會議，讓教師回到教學現場，讓孩子回到學習本位」，一個月來目前有5064人附議，跨過5000人門檻，進入政府須回應階段。老師們呼籲教育部廢除校事會議，還給教師安寧的校園。

「校園事件處理會議（校事會議）」制度係於2020年上路，處理高級中等以下學校教師違法或不當管教等事件的審議機制，教育部當時是回應民間團體等長期訴求，盼解決過往校內處理不適任教師時，可能因「師師相護」而難以公正處理的問題，於2020年6月28日修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，規定學校在受理教師疑似不當管教等案件後，應召開校事會議進行審議，但上路以來爭議不斷，支持者和反對者兩派對立。

教育部近日已展開修正，國教署近日召開「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正草案研商會議，提出改進方案包括投訴前的溝通協調機制、落實檢舉後不予受理，以及讓校事會議與懲處案件脫鉤處理等，但要求廢除校事會議的聲浪高，目前尚在研議中。

公共政策平台提案指出，自校事會議制度上路以來，校園內的濫訴事件層出不窮，不僅造成教師無謂的壓力，更有多起案例顯示，校長或行政團隊藉由會議程序整肅異己，削弱教師專業自主。原本應保障民主參與的制度，卻逐漸變質為壓迫教師的工具，嚴重背離教育本質，廢除校事會議讓教師不必再陷入無止盡的會議與檢舉程序，能專心於教學與輔導學生，減少濫訴與人事鬥爭，且可節省公帑並提高行政效率，學校重大決策可回歸正常的行政流程與法定管道處理，不必被繁瑣會議程序拖延，最重要是減少彼此的質疑與對立，恢復教師、行政與家長之間的基本互信，重建校園互信氛圍。

