    首頁 > 生活

    高雄茄萣濕地候鳥季展開 東方澤鵟搶先現身

    2025/10/25 11:52 記者葛祐豪／高雄報導
    東方澤鵟展翼高飛。（高雄市公園處提供）

    東方澤鵟展翼高飛。（高雄市公園處提供）

    高雄茄萣濕地隨著候鳥陸續現身，象徵今年候鳥季已悄然展開，率先報到的過境猛禽「東方澤鵟」成為第一批嘉賓，牠的出現讓約10餘隻白眉鴨受驚四散，上演精彩的空中追逐戰，為接下來的候鳥盛宴揭開序幕。

    高雄市工務局長楊欽富表示，每年9月至隔年4月，是茄萣濕地最熱鬧的冬候鳥季節，今年東方澤鵟搶先現身，並與已經抵達的白眉鴨，在濕地上空交織出豐富的生態互動，象徵著候鳥季序幕正式展開。歡迎民眾趁著候鳥季，來濕地觀賞這些季節性的飛行訪客。

    高雄市公園處說明，東方澤鵟屬於冬候鳥中的猛禽，體型中等，翼長而寬，擅長以低空滑翔的方式，在開闊的濕地、草澤與農田上巡飛，邊飛邊低頭搜索地面上的小型哺乳類、鳥類或爬蟲類獵物，是這類生態環境中的靈活掠食者。牠們每年秋季自東北亞繁殖地南下越冬，茄萣濕地因擁有廣闊的草澤與豐富獵食資源，成為理想的中途補給與度冬地。

    目前茄萣濕地的賞鳥亭與觀景步道等設施，均已整備完善，提供民眾舒適友善的賞鳥環境。濕地位於茄萣區濱海地帶，鄰近二仁溪出海口與情人碼頭，是秋冬觀察候鳥、親近自然的理想景點，公園處也呼籲賞鳥遊客維護環境清潔與寧靜，不干擾、不餵食鳥類。

    前往茄萣濕地可沿台17線濱海公路轉入忠孝路，即可抵達生態區；園區入口周邊設有小型停車空間；另可搭乘高雄市公車紅3、紅51A等路線至「茄萣濕地」或「白砂崙」站下車，即可抵達。

