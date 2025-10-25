為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2025台南花菓盆栽展登場 林俊憲觀展揭幕

    2025/10/25 11:59 記者王捷／台南報導
    林俊憲出席2025台南花菓盆栽展，與多位貴賓共同揭幕，欣賞九重葛與多樣盆景作品，見證自然與藝術交融的台南之美，展期至9月29日止。（主辦單位提供）

    2025台灣花菓盆栽展於9月25日在民治市政中心南瀛堂開幕，展期至29日止，立委林俊憲到場觀展，與多位貴賓共同為活動揭幕，肯定展覽展現台南深厚的園藝文化底蘊與藝術能量。

    本屆以「自然共生．藝韻新生」為主題，規模創新高，共展出25種樹種、92件精選作品與110棵盆栽，其中以九重葛為主的作品達48棵，占比近三分之一，成為全場焦點。展區並規劃茶道文化、書法創作與盆栽示範等活動，讓民眾近距離感受藝術與自然交融的氛圍。

    活動由農業局指導、大台南花菓盆栽協會主辦，現場包括市長夫人、議員沈家鳳、局長李芳林、副局長吳威達與理事長彭冠今等人皆出席開幕典禮，氣氛熱烈。林俊憲逐一欣賞作品，向創作者致意，稱讚盆栽藝術展現生命的韌性與細膩，充分體現人與自然的共生精神。

    典禮中並頒發得獎創作者，薛石柱以作品「九重葛」勇奪總冠軍與花后雙冠，康宗仁以「八房柑」獲菓王。林俊憲也向得獎者致賀，肯定他們以多年心血與專注，讓台灣盆栽文化持續綻放新光彩。

    大台南花菓盆栽協會理事長彭冠展示總冠軍作品「九重葛」，盛放花海氣勢磅礡，展現台灣盆栽藝術的極致之美，吸引民眾駐足欣賞拍照。（主辦單位提供）

