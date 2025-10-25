為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中非洲豬瘟案40家關聯場採檢陰性 5家屠宰場檢驗中

    2025/10/25 12:49 記者蔡淑媛／台中報導
    台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情，40關聯場採樣結果皆為陰性。（記者張軒哲攝）

    台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情，40關聯場採樣結果皆為陰性。（記者張軒哲攝）

    台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟疫情，彰化縣芬園鄉一家養豬場近日傳出現4隻死豬，因化製車曾到台中梧棲豬場，引發恐慌，今天採檢結果出爐為陰性，讓眾人大鬆一口氣；除了彰化，包括苗栗、台中共40場化製運輸車與活豬運輸車的關連場採檢也皆為陰性。

    台中市動保處表示，全市168個養豬場已完成117場訪視，中市34場關聯場，昨天完成檢驗；防檢署台中分署副組長余俊明說明，這次台中案場有40場的化製運輸車與活豬運輸車的關連場，皆完成採檢，其中彰化5場、苗栗1場及台中市34場皆為陰性；另有5家關聯場屠宰場，其中2場則檢驗中，後續3場待採檢中。

    杜文珍重申，防疫視同作戰，除了7年前成立獸醫研究所，也有6個出差實驗室，大家一起面對疫情，她也鼓勵農友有異常要通報，如果不通報會害了大家，也害了產業，為了國家防疫應及早通報。

    今天非洲豬瘟前進應變所記者會台中市長盧秀燕也出席，她表示，在新冠疫情、台中百年大旱，地方與中央合作愉快，這次（疫情）也合作良好，過去發生重大事件，沒辦法預測，但一旦發生，一定會團結與中央站在一起解決問題，這次防疫目標希望是個案，強調這次案場有40個關聯，其中台中34個很快去採檢皆呈陰性。

    杜文珍表示目前監測全台養豬場沒有異常。（記者蔡淑媛攝）

    杜文珍表示目前監測全台養豬場沒有異常。（記者蔡淑媛攝）

    杜文珍重申，防疫視同作戰，呼籲農友有發現異常要通報，如果不通報會害了大家，也害了產業。（記者蔡淑媛攝）

    杜文珍重申，防疫視同作戰，呼籲農友有發現異常要通報，如果不通報會害了大家，也害了產業。（記者蔡淑媛攝）

