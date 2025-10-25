來宜蘭搭龜山朝日拉拉車 遠眺龜山島聽解說

許多遊客慕名乘坐龜山朝日拉拉車，可以輕鬆漫遊海岸步道，搭配專人解說，讓遠眺龜山島變得好愜意。（記者王峻祺攝）

來宜蘭不僅能享礁溪溫泉泡湯樂趣，最近壯圍濱海生態之旅也超夯，許多人慕名乘坐龜山朝日拉拉車，讓不敢乘船登龜山島的遊客有另項選擇，可以輕鬆漫遊海岸步道，搭配專人解說，讓遠眺龜山島變得好愜意！

台灣觀巴由交通部觀光署輔導營運，集結全台各大景點推出秘境遊程，針對想要到宜蘭賞龜山島的遊客，除搭賞鯨船出海，另推薦至壯圍鄉的龜山朝日園區，因緊臨太平洋海岸線旁，散步至沙灘只要2分鐘，是觀賞「龜山島日出」的最佳景點。

其中園區最著名的拉拉車遊程，是當地獨創的一種遊園車，由高爾夫球車牽引小車，沿著海岸線濱海自行車專用道繞行，沿途除可聽取專人解說，還可眺望美麗的龜山島和壯麗的太平洋風光。

拉拉車來回遊程約4公里，所需時間近1小時，途經2個綠色隧道、水利會抽水站以及舊營區等景點，隔著防風林、太平洋就能遠眺龜山島，還可聽沿途動植物生態解說及當地故事，最後抵達終點「鎮安宮」，是全國唯一渡海來台的五路武財神廟，可入廟參拜後折返，行程超愜意。

宜蘭濱海自行車道隔著防風林就能遠眺超美龜山島。（記者王峻祺攝）

