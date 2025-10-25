為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆正信路增設「視覺化減速標線」 提升學童通學安全

    2025/10/25 11:56 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆正信路東信國小前車速快，市府畫設視覺化減速標線，保障學童安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆正信路東信國小前車速快，市府畫設視覺化減速標線，保障學童安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆市信義區正信路東信國小前道路上下坡九彎十八拐，車速又快，市議員韓世昱爭取部分路段劃設「視覺化減速標線」，以利駕駛減速保障學童通行安全，市府交通處已在東信國小前後兩側上下坡畫設完成，提升學童通學安全。

    韓世昱說，日前會勘基隆市立田徑場對面，正信路181號便利商店前，舊有通學步道坡道障礙排除案，目前使用新建通學步道，無障礙設可直通商店正門，舊有無障礙坡道已無存在必要，市府工務處將列入明年度工作計畫，拆除順平，以利行人及學童通行。

    由於正信路整條道路上下坡彎彎繞繞，往來車速都很快，民眾反映，對學童上下學不安全，建議交通處考量實際需求，從市立體育場門前至東信國小下方路段，畫設「視覺化減速標線」，提醒駕駛減速保障學童通行安全。

    交通處長陳耀川表示，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第159條之1，視覺化減速標線，用以警告車輛駕駛人前方路況特殊，車輛應減速慢行，繪設於車道兩側，視需要設在易超速、易肇事路段。陳耀川說，目前基隆市視覺化減速標線（楔型減速標線）共設置三處，分別為暖暖區暖暖街281巷口前後、中正區中正路與正榮街口前後，及剛完成的正信路東信國小前後路段，都是危險路段。

    基隆正信路東信國小前車速快，市府畫設視覺化減速標線，保障學童安全。（記者盧賢秀攝）

    基隆正信路東信國小前車速快，市府畫設視覺化減速標線，保障學童安全。（記者盧賢秀攝）

