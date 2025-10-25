批盧市府「逢龍必反」打壓政策釀豬瘟破口 林佳龍：踐踏全民20年努力

2018年11月1日外埔綠能生態園區整建完成暨試運轉祈福典禮，時任台中市長林佳龍視察這座全國首座生質能源廠。（圖取自林佳龍臉書）

台中爆發疑似非洲豬瘟疫情，引發全國譁然。外交部長林佳龍今（25）日在社群發文指出，在他台中市長任內，外埔生質能源廠原是領先全國，首座以廚餘轉化能源的「資源循環能源示範廠」，也獲得時任環保署長李應元全力支持。他批評盧秀燕市府「逢龍必反」打壓政策造成空窗，盧防疫應變失誤，不僅執政不利，更踐踏全民20年的努力。

林佳龍今天發文說，外埔生質能源廠原是全國首座以廚餘轉化能源的「資源循環能源示範廠」，在他擔任市長任內推動、已故前環保署長李應元全力支持，原是城市環保、農業、能源與經濟共贏的起點，也曾領先全台。

林佳龍表示，外埔綠能生態園區本可創造多贏，但盧秀燕市府上任後卻將其打成弊案。原本應持續擴建的第二期熟廚餘處理設施被擱置延宕，家戶生廚餘桶配套遭汙名化，使得「廚餘—處理—能源—再利用—永續」的循環鏈被切斷。

他批評盧市府「逢龍必反」，不僅打壓政策，甚至以查弊為名清算前市府團隊，對民眾配合收運的重要配套措施也提告，雖最終查無不法，但傷害已造成，導致環保團隊士氣低落、廠商投資卻步、工程進度延宕。

林佳龍指出，外埔生質能源廠目前僅完成第一期建置，年處理量約2萬7千噸，原預計2022年底前完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前，規劃中的稻稈氣化發電廠更於2023年終止契約。由於生廚餘桶配套缺乏宣導，分類不確實，增加環保局額外處理成本，也讓廚餘收集量不足。

他指出，在這樣的政策空窗下，台中爆發非洲豬瘟，調查指向「廚餘餵豬」的風險成為防疫破口。當廚餘分類鬆散、處理延宕、再利用失衡，病毒突破防線、入侵台灣，就不是意外，而是主政者錯誤決策的代價。

林佳龍強調，公共政策不該成為政治鬥爭工具，而應是守護人民安全的最後防線。盧市府的「逢龍必反」與防疫應變失誤，不只是執政不力，更踐踏全台人民20年的努力，危及農畜產業與國家食安信任基礎。他呼籲盧市府正視能源與防疫問題的根源，讓廚餘再利用、環保、農業與循環經濟重新回到正軌。（12:28更新）

